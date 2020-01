Queen Elizabeth: Mysteriöser Palastgegenstand gibt Rätsel auf

Goldene Verzierungen, gemusterte Polster, hochwertige Holztische – herzlich Willkommen im Hause der Queen! Diese Details aus dem Inneren Palast sind es, auf die die Außenwelt bei seltenen Aufnahmen einen Blick erhaschen darf.

Überraschung: In den vier (oder im Palast wohl eher vierhundert) Wänden der britischen Royals befindet sich noch viel mehr Spannendes, von dem wir gar nichts ahnen! Es sei denn, Channel 5 bringt eine Dokumentation über die Royals heraus – und genau das ist 2019 geschehen: In "Secrets Of The Royal Palaces" bekommen wir endlich einen Einblick in den verborgenen Teil des Buckingham Palace!

Queen Elizabeth II. hat im Buckingham Palace alles, was sie braucht

In den 775 Räumen des Palastes gibt es so allerlei zu entdecken. Doch neben 52 Schlafzimmern und 78 Bädern sind es vor allem die Gegenstände, die neugierig machen: Womit stattet man sein Zuhause aus, wenn man Königin ist? Die Antwort darauf scheint dann doch etwas verwunderlich. Denn eine der ungewöhnlichsten Maschinen im Palast ist ausgerechnet … ein persönlicher Bankautomat!

Wozu braucht die Queen denn einen Geldautomaten? Ja, diese Frage können wir leider nicht beantworten. Schließlich sollen die Royals dafür bekannt sein, nie Bargeld mit sich herumzutragen. Aber vielleicht ist Queen Elizabeth II. auch einfach eine ganz normale Dame höheren Alters, die ihre Finanzen nun einmal gerne gesichert Zuhause hat.

Nebenan soll es übrigens auch noch eine Post und eine eigene Arztpraxis geben. Praktisch, keine Frage. Nur die hauseigene Bar soll wieder geschlossen worden sein – zu groß sei die Versuchung für Mitarbeiter gewesen …

Die Queen hat also alles, was sie braucht – und vielleicht ist das Durchlaufen der 775 Räume ja das wahre Fitnessgeheimnis der 93-Jährigen …?!

verwendete Quellen: Channel 5, Daily Mail Online