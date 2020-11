Queen Elizabeth: Rücktritt? Die Regierung meldet sich!

Queen Elizabeth steht ein besonderes Jubiläum bevor: Am 6. Februar 2022 ist sie 70 Jahre Königin. Noch nie zuvor hat ein britischer Monarch so lange auf dem Thron gesessen. Die Regierung verrät jetzt Details zu der historischen Feier in London - und beendet damit gleichzeitig Spekulationen um einen Rücktritt Ihrer Majestät.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, Queen Elizabeth, 94, werde Prinz Charles, 71, die Amtsgeschäfte an ihrem 95. Geburtstag im April 2021 übergeben. Eine Mitteilung von Kulturminister Oliver Dowden, 42, am heutigen Donnerstag macht klar: Von wegen! Ganze vier Tage, vom 2. bis 5. Juni 2022, wird zu Ehren der 70-jährigen Regentschaft der Queen gejubelt, getanzt und gefeiert. Dazu schenkt der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern sogar einen zusätzlichen Feiertag (3. Juni). Dowden: "Das Platin-Jubiläum Ihrer Majestät wird ein wahrhaft historisches Ereignis sein."

Queen Elizabeth: Mega-Party zum 70. Thronjubiläum

Auf der Website der Regierung heißt es weiter: "Die viertägigen Feierlichkeiten bieten ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, das das Beste aus britischer Zeremonien-Pracht und Prunk mit modernsten künstlerischen und technologischen Darbietungen verbindet (...) Spektakuläre Momente in London und anderen Großstädten werden durch Veranstaltungen in Gemeinden in ganz Großbritannien und im Commonwealth ergänzt, die es den Menschen ermöglichen, auf nationaler und lokaler Ebene gemeinsam zu feiern und sich zu bedanken."

Das Programm wird vom Palast gemeinsam mit dem Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport organisiert. Weitere Details werden in den kommenden Monaten publik gemacht.

Royal-Fans sind aus dem Häuschen

Die wunderbare Nachricht erreicht Fans der Queen auch auf dem Instagram-Account der Königsfamilie. Die Freude ist groß. "Was für eine Leistung. Ich freue mich auch über das lange Feiertagswochenende", schreibt eine Frau. Andere User meinen: "Verrückt, wie lange die Queen schon regiert. Ich liebe sie!" und "Lang lebe die Königin!". Weitere begeisterte Kommentare lauten: "Ich notiere mir den Termin im Kalender!", "Die beste Queen aller Zeiten" und "Sie ist die Beste! Ich bewundere sie!"

Verwendete Quelle: www.gov.uk, Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich bei GALA.de erschienen.