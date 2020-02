Mysteriöse Wohnungen: Queen Elizabeth hat ein russisches Geheimnis

Queen Elizabeth zählt so einige Gemächer zu ihren eigenen. In England gehören ihr mehrere Anwesen, allein der Buckingham Palast soll 775 Zimmer beherbergen. Der Besitz von Immobilien alleine ist also nichts ungewöhnliches für eine Queen. Nun kam jedoch ein irritierenderes Detail heraus.

Offensichtlich besitzt Queen Elizabeth auch in anderen Ländern Häuser – und zwar in Russland. Ausgerechnet in Moskau sollen gleich mehrere Wohnungen zum Besitz der Queen zählen, wie das russische Portal 7days.ru berichtet.

Mindestens vier Block-Apartments im Zentrum Moskaus soll Queen Elizabeth ihr Eigen nennen – sie gehören derzeit offiziell der kanadischen Regierung, Staatsoberhaupt in Kanada ist jedoch die Queen.

Wie jetzt berichtet wird, steht jedoch eine der Wohnungen zum Verkauf! Wir hätten da gleich mehrere Fragen:

Wieso hat die Queen überhaupt Wohnungen in Moskau? Hat sie dort selbst schon einmal gewohnt? Und wenn ja – dürfen wir dort auch mal hausen?! Zu gerne würden wir einen Blick hinter die Haustür werfen.

Einmal dort zu leben, wo auch die Queen einst aufwachte, dürfte für viele Royal-Fans ein echter Traum sein. Ob Elizabeth II. jedoch je dort gewesen ist, geschweige denn geschlafen hat, wissen wir nicht. Es ist jedoch unwahrscheinlich. Wie "The Moscow Times" berichtet, soll ein russischer TV-Sender herausgefunden haben, dass britische Diplomaten in den Wohnungen hausten. Diese Theorie wurde bisher jedoch nicht bestätigt.

Dass die Queen einen kleinen Urlaubssitz für ein Doppelleben in Moskau hat, in das wir jetzt reinschnuppern könnten, glauben wir also nicht – wahrscheinlicher ist, dass sie die Wohnungen nie betreten hat. Trotzdem finden wir es immer wieder spannend, solche News zu hören – wer weiß, vielleicht gehört ja sogar unser Nachbarhaus der Queen persönlich und wir wissen es gar nicht!

Queen Elizabeth II. – Daten und Fakten

Queen Elizabeth II. ist das englische Staatsoberhaupt

seit 1952 sitzt die Queen auf dem Thron – länger als alle ihre Vorgänger

Die Queen ist das am längsten regierende Staatsoberhaupt der Welt

Ihr Geburtsname lautet Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair geboren

verwendete Quellen: 7days.ru, The Moscow Times