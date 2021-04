Queen Elizabeth musste sich am 9. April 2021 nach 73 Ehejahren von ihrem geliebten Mann Prinz Philip verabschieden. Nun steht ihr 95. Geburtstag bevor – ein Tag, an dem mit einer Tradition gebrochen wird.

Vier Tage nach der Trauerfeier für Prinz Philip (†99) wird Queen Elizabeth (94) am kommenden Mittwoch (21. April 2021) 95 Jahre alt. Ein Tag, den sie immer im Kreise ihrer Familie verbrachte. Doch in diesem Jahr wird alles anders. Nicht nur die Pandemie verhindert ein Zusammenkommen; es ist die Monarchin, die sich bewusst in ihrer Trauer zurückzieht und sogar mit einer Tradition brechen wird.

Es wird kein neues Foto von Queen Elizabeth geben

Wie "Daily Mail" berichtet, wird der Buckingham Palast kein neues Porträt der Königin zu ihrem Geburtstag veröffentlichen. Der Verlust sei zu präsent und Queen Elizabeth am Anfang der Trauerphase. Ein Bruch mit der Tradition, doch in Anbetracht des schmerzlichen Abschiedes ist es mehr als verständlich. Auch die traditionellen Salutschüsse mit 41 und 21 Kanonen im Hyde Park und auf dem Tower of London werden nicht stattfinden, wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte.

Insidern zufolge soll die Monarchin ihren Geburtstag in diesem Jahr wie jeden anderen Tag verbringen. Begleitet von ihren zwei neuen Hunden wird sie einen Spaziergang in ihrem liebsten Teil des Frogmore-Geländes unternehmen. Dieser befindet sich nur wenige Autominuten vom Schloss Windsor entfernt, wo sich Queen Elizabeth derzeit befindet.

Die Royals werden über Telefon gratulieren

Die Auszeit mit ihren Tieren bedeutet der verwitweten Monarchin seit jeher die Welt. So wird vermutet, dass sie auch nun ihren schwierigsten Verlust mit ihren Hunden an ihrer Seite und in Gedanken versunken, bewältigen wird.

Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) werden am Mittwoch nicht auf Schloss Windsor erwartet. Auch Prinz William (38) und seine Familie werden sich lediglich per Telefon zum Geburtstag melden. Prinz Harry (36) der sich derzeit in England befindet, soll bereits vor Mittwoch wieder abreisen. Royal-Experten vermuten, dass Prinz Andrew (61) sowie sein Bruder Prinz Edward (57) und seine Frau, der Queen einen Besuch abstatten könnten. Eine große Familienrunde wird allerdings ausbleiben. Es wird nach der Trauerfeier der wohl traurigste und einsamste Tag für die 94-Jährige.

Die Monarchin bleibt ihren Grundsätzen treu

Und dennoch scheint die Frau von Prinz Philip nicht in ihrem Schmerz versinken zu wollen. Sie hat ihr Leben der Krone gewidmet. Ein Versprechen, das sie nach dem Tod ihres Vaters ablegte und auch nach dem Verlust ihres Ehemannes einhalten will. So haben Palast-Insider gegenüber "Daily Mail" verraten, dass Queen Elizabeth bereits am Donnerstag wieder ihre Arbeit aufnehmen wird.

Ihr erster offizieller Auftritt außerhalb von Schloss Windsor soll am 11. Mai 2021 stattfinden. Dann wird die Monarchin gemeinsam mit dem Thronfolger Prinz Charles das Parlament eröffnen.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen.

Verwendete Quellen: dailymail.co.uk