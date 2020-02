Bei diesen "Scotch Pancakes" wird die Queen schwach – und wir auch …

Was heilt Herzschmerz, Wuthunger und Wintermelancholie in einem? Gute, alte Pfannkuchen. Das wusste auch Queen Elizabeth II. vor 50 Jahren schon. Denn besonderen Gästen soll die Queen damals ihre heiß geliebten "Scotch Pancakes" serviert haben. Die schottische Variante ist kleiner, dicker, aber mindestens genauso lecker. Und jetzt können wir sie endlich nachbacken. Denn wir haben das Rezept …

Zutaten und Zubereitung sollen tatsächlich von der Queen persönlich stammen! Denn es stammt aus einem Buch, das bereits 2013 veröffentlicht wurde, uns jedoch bisher entgangen ist – wohl weil wir darin nicht gerade ein Soulfood-Rezept vermutet hätten.

Es geht um das Sammelwerk "Letters of Note" von Shaun Usher. Darin befindet sich unter anderem ein Brief der jungen Queen Elizabeth II, die mit 34 Jahren ein paar Zeilen an den damaligen amerikanischen Präsidenten Eisenhower richtete. Und wie das britische "Hello Magazin" nun berichtet, ging es dabei nicht nur um professionellen Austausch.

Worüber schreibt eine Queen einem Präsidenten also? Über Pfannkuchen. Herrlich! Bei einem Besuch bei der Queen in Balmoral 1959 sollen Eisenhower und seiner Frau "Scotch Pancakes" serviert worden sein. Und die mundeten den Gästen so gut, dass Queen Elizabeth ihnen sogar das Rezept zukommen ließ.

Genug der langen Rede und ran an den Herd: So bereitest du royale Scotch Pancakes zu:

Das Rezept: Scotch Pancakes à la Queen Elizabeth

Zutaten für 16 Pancakes:

2 Eier

4 TL Puderzucker

2 Teetassen Milch

4 Teetassen Mehl

2 TL Weinsteinbackpulver

2 TL Natron

2 TL weiche Butter

Zubereitung:

Eier, Zucker und einen Teelöffel Milch mit einem Rührbesen vermischen.

Nun das Mehl, Natron und Backpulver langsam unterrühren, einen weiteren Teelöffel Milch einfließen lassen.

Die weiche Butter dem Teig hinzufügen.

Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und die Pancakes darin goldbraun backen lassen.

Die Pancakes lassen sich wunderbar mit Ahornsirup oder Marmelade genießen. Mehr Lust auf Schokolade? Dann solltest du auch den Lieblingskuchen der Queen probieren. Mit einem Glas ihres favorisierten Drinks wird der royale Nachmittag komplett …

Queen Elizabeth II. – Daten und Fakten

Queen Elizabeth II. ist das englische Staatsoberhaupt

seit 1952 sitzt die Queen auf dem Thron – länger als alle ihre Vorgänger

Die Queen ist das am längsten regierende Staatsoberhaupt der Welt

Ihr Geburtsname lautet Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair geboren

verwendete Quellen: Hello Magazine, Simply Recipes