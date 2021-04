Fast drei Wochen nach dem Tod von Prinz Philip schickt Queen Elizabeth persönliche Karten an jene, die in dieser schweren Zeit an sie gedacht haben.

Das Vereinigte Königreich trauert um Prinz Philip (†99): Am 9. April 2021 ist der Prinzgemahl auf Schloss Windsor gestorben. An diesem Tag hat Queen Elizabeth (95) ihre große Liebe und größte Stütze verloren. Von nun an braucht sie ihre Familie mehr denn je – und ihr Volk. Das weiß die Monarchin.

Persönliche Worte von Queen Elizabeth

Mit persönlichen Karten drückt Queen Elizabeth nun ihre Dankbarkeit für all jene aus, die ihrem verstorbenen Ehemann in den letzten Wochen Tribut gezollt haben. "In Erinnerung an Seine Königliche Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh", steht auf der schlichten Vorderseite der Karte. Klappt man die Karte auf, findet man ein Porträt von Prinz Philip sowie liebevolle Worte von Queen Elizabeth: "Ich sende Ihnen meinen aufrichtigen Dank für Ihre freundlichen Worte der Anteilnahme zum Tod meines Ehemannes." Die Karten hat die 95-Jährige mit "Elizabeth R" unterzeichnet.

Die Monarchin wird sich "würdevoll zurückziehen"

Am Dienstag, den 27. April 2021, absolvierte Queen Elizabeth ihren ersten öffentlichen Termin seit dem Tod von Prinz Philip. Während eines virtuellen Treffens empfing sie Sara Affoue Amani, die Botschafterin der Elfenbeinküste und Ivita Burmistre, die Botschafterin von Lettland. Dabei wirkt die Königin zufrieden, zwischendurch huschte ihr sogar ein Lächeln über die Lippen.

Die Queen wird ihre Pflicht auch nach diesem großen Verlust ernst nehmen, so viel ist klar. Allerdings vermuten Royal-Experten, dass sich die Monarchin in den kommenden Monaten "würdevoll zurückziehen" und nur noch an zwei Tagen im Buckingham Palast erscheinen wird. Den Rest der Zeit will sie auf Schloss Windsor verbringen. In der Nähe ihres verstorbenen Ehemannes.

