Königin Elisabeth II. Stationen ihres Lebens

Sie war aus der Welt nicht mehr wegzudenken. Die Königin von England, Elisabeth II., hat länger als jede:r andere Monarch:in in der britischen Geschichte auf dem Thron gesessen. Sie hat sich zu einer der beliebtesten und angesehensten Persönlichkeiten auf der ganzen Welt entwickelt. In ihrem außergewöhnlichen Leben reiste sie um die ganze Welt und unternahm zahlreiche historische Auslandsaufenthalte. Bekannt für ihr Pflichtbewusstsein und ihre Hingabe an ein Leben im Dienst der britischen Krone, war sie in Zeiten enormen sozialen Wandels, wie ein Fels in der Brandung, für das Volk in ihrem Land. Zu ihrem 70. Thronjubiläum haben wir zurück auf die Stationen ihres Lebens geschaut.