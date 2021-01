Rebel Wilson schockt jetzt mit Erinnerungen an eine Afrika-Reise, während der sie entführt wurde. Wie es dazu kam, erzählt sie in einer britischen Show.

Rebel Wilson, 40, dürfte im Moment glücklicher sein denn je. Nicht nur hat sie sagenhafte 30 Kilo abgenommen, sie hat mit Jacob Busch auch seit einem Jahr einen Partner an ihrer Seite, der sie erfüllt. Doch das Leben hat der Schauspielerin auch schon übel mitgespielt. Wie sie jetzt in einem Interview mit "Sky One"-Moderator And Middleton erzählte, wurde sie von bewaffneten Gangstern entführt!

Rebel Wilson offenbart traumatisches Erlebnis

Bei "Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking" erinnert sich die 40-Jährige an das traumatische Erlebnis zurück. Wie sie erzählt, befand sie sich damals mit ein paar Freunden auf einer Reise im ostafrikanischen Mosambik. "Wir waren auf diesem Viehtransporter und diese Männer kamen mit vielen Waffen auf einem anderen Truck auf uns zu", erinnert sich Rebel an das Horror-Szenario. Dann seien sie und ihre Mitreisenden gezwungen worden, ihren Truck zu verlassen. In Panik um ihr Leben gehorchten Rebel und ihre Begleiter, woraufhin sie in ein "Haus mitten im Nirgendwo" gebracht wurden. Hier wurden sie dann von den bewaffneten Männern die Nacht ganze Nacht festgehalten. Wie durch ein Wunder durften sie am nächsten Tag zu ihrem Truck zurückkehren und die Reise fortsetzen.

Mit blauem Auge davongekommen

So schrecklich das Erlebnis in der Berichterstattung klingt, so wenig hat es ihr offenbar zugesetzt. Rebel erinnert sich sogar daran, sich währenddessen sicher gefühlt zu haben. "Ich fühlte mich in der Krise sehr gut. Ich war wie ein Teamleiter", so die gebürtige Australierin.

Verwendete Quellen: Sky One

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.