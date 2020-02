Tolles Papa-Tochter-Duo! Roland Kaiser zeigt seine Jüngste

Der 15. Semperopernball stand dieses Jahr unter keinem guten Stern. Schon zuvor hagelte es für das Klassik-Entertainment-Event heftige Kritik. Der Grund: Der ägyptische President al-Sisi sollte dieses Jahr den St. Georgs-Orden des Dresdner Semperopernballs erhalten. Doch al-Sisi wird für die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in seinem Land stark kritisiert. "Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers hatte deshalb verkündet, nicht wie geplant als Moderatorin durch den Semperopernball zu leiten. Auch Roland Kaiser überlegte zuerst der Veranstaltung den Rücken zu zukehren. Doch letztendlich entschied er sich dagegen und führte souverän durch den Abend.

Rolands größte Fans

Sein Highlight dürfen jedoch seine zwei Begleiterinnen gewesen sein. Roland erschien Arm in Arm mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena (20). Schon in den vergangenen Jahren zeigte sich die Familie gerne auf den Semperopernball gemeinsam. Und auch zum 15. Anlass unterstützten die zwei Frauen an seiner Seite den Schlagersänger mit ihrer Anwesenheit im Publikum. In wunderschönen, bodenlangen Roben in Blau und Nude stahlen sie Roland ein bisschen die Show, muss man gestehen.

Das Strahlen der Familie zeigt, wie sehr sie den gemeinsamen Familienabend genießen – auch wenn sie nicht ganz vollzählig waren. Roland Kaiser ist der Vater von drei Kindern. Mit Schauspielerin Anja Schüte bekam er seinen ersten Sohn Hendrik. Nach der Scheidung heiratete er seine dritte Ehefrau Silvia. Gemeinsam haben sie zwei Kinder – Jan und Annalena.

Das ist Roland Kaiser – Daten und Fakten