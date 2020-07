Ex-Boyzone-Sänger Ronan Keating hat eine erfolgreiche Tochter: Im Video seht ihr, wie erfolgreich sie im Model-Business ist und wie ähnlich sie ihrem Vater sieht.

Lang, lang ist es her, dass Ronan Keating als Frontman von "Boyzone" Herzen zu Hits wie "All that I Need" und "No Matter What" zum Schmelzen brachte. Inzwischen hat sich der Sänger zurückgezogen - doch dafür startet seine Tochter jetzt durch.

Keine Karriere als Sängerin

Das musikalische Talent ihres Vaters hat Missy Keating leider nicht geerbt: Wiederholte Anläufe, bei Castingshows wie "The Voice" in seine Fußstapfen zu treten, scheiterten kläglich. Doch als Model hat die 19-Jährige schon bessere Aussichten - wie ihre ersten professionellen Aufnahmen ganz klar zeigen. Im Video seht ihr, warum sie auf dem Laufsteg wohl eine gute Zukunft vor sich hat - und hört, warum es vielleicht wirklich eine gute Idee war, die Musik-Karriere zu beenden ...

Verwendete Quelle: RTL.de