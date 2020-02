Rote Rosen: Kim Sarah Brandts verrät ihr Sixpack-Geheimnis

Kim Sarahs Geheimrezept

Weißer Sandstrand, strahlend blauer Himmel, klares Meer – so lässt es sich leben. Das findet auch Ex-"Rote Rosen"-Star Kim Sarah Brandts, die ihr Urlaubsbild mit einem "life is better in a bikini"-Spruch kommentierte. Zu deutsch: Das Leben ist besser im Bikini. Stolz präsentiert sie ihren flachen Waschbrettbauch und am Ende stellt sich die Frage: Was ist das Geheimnis hinter ihres Sixpacks?

Ich war mal Turnerin und habe Kampfsport gemacht. Ich habe also eine muskuläre Grundlage. Trotzdem gehe ich zweimal in der Woche ins Fitnessstudio und mache Sit-ups.

"Bis der Bauch gluggert"

Muskuläre Grundlage? Hätten wir unsere Mütter damals nur nicht überredet, uns wieder vom Kinderturnen abzumelden. Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Wahrheit ist, dass ein Sixpack meistens nicht nur vom Sport kommt. Auch eine gesunde Ernährung spielt eine äußerst wichtige Rolle. Dafür hat Kim Sarah natürlich auch einen Tipp: "Viel Wasser trinken, bis der Bauch gluggert. Dann hat man nicht so viel Hunger", verrät die Schauspielerin. Trotzdem sollte man hier erwähnen, dass man auf sein Hungergefühl achten soll. Der Körper meldet sich, wenn ihm Nährstoffen fehlen. Nur ungesundes zu snacken aus Langeweile, ist eine wirkliche Falle. Kim Sarah verrät, dass sie deshalb lieber Äpfel und Nüsse zwischendurch knabbere.

Übrigens hat Kim Sarah erst vor Kurzem ein Kind bekommen. Das Bild dürfte davor entstanden sein. Doch bis zu dem Sommer ist es noch ein bisschen hin und wer weiß, vielleicht hat die disziplinierte Schauspielerin bis dahin wieder ihre Sommerfigur zurück. Aber kein Stress, selbst ohne flachen Bauch, kann man sich stolz in Bikini zeigen. Denn: Wir feiern alle Körperformen!

Wer ist Kim Sarah-Brandts – Daten und Fakten

Kim Sarah Brandts ist deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin.

mit mehreren Pausen spielte sie von 2006 bis 2014 die Rolle der Jule Jansen bei "Rote Rosen".

2018 war sie im Rosamunde-Pilcher-Film "Geerbtes Glück" zu sehen.

2019 heiratete sie ihren langjährigen Freund Jan Riecken.

Verwendete Quellen: Instagram