Alle Serien-News im Brigitte-Ticker: "Rote Rosen": Thomas Anders übernimmt eine Gastrolle +++ "Die Rosenheim-Cops": Steigt Marisa Burger aus?

Serien-News 2021 im Brigitte-Ticker

26. Januar 2021

"Rote Rosen": Thomas Anders übernimmt eine Gastrolle in der Telenovela

Ein weiterer Schlagerstar mischt Lüneburg auf! Erst vor Kurzem ergatterte Ross Antony, 46, eine Gastrolle bei "Rote Rosen". Für insgesamt sechs Folgen, die voraussichtlich im März ausgestrahlt werden, wird er in der Telenovela als Wettermann Tony Frost zu sehen sein. Er ist aber nicht der einzige prominente Gaststar über den sich die "Rote Rosen"-Fans freuen dürfen. Auch Thomas Anders, 57, wird dieses Jahr für die Serie vor der Kamera stehen.

Diese Neuigkeit plauderte der ehemalige "Modern Talking"-Star in der Show "Musik für Sie" aus, wo er per Video für eine Fragerunde zugeschaltet war. "Was ich momentan verraten kann ist, dass ich eine Gastrolle bei "Rote Rosen" übernehme. [...] Das aber wirklich ganz eng begrenzt vom Zeitablauf. Das ist dann nicht so viel, weil ich sonst auch sehr viel unterwegs bin", verriet er im Gespräch mit den Moderatoren Uta Bresan, 55, und Peter Heller, 31. Mehr Infos zu seiner Rolle wollte der Sänger aber noch nicht verraten.

25. Januar 2021

"Die Rosenheim-Cops": Steigt Marisa Burger aus?

"Die Rosenheim-Cops" ohne Marisa Burger, 47, – absolut unvorstellbar! Seit 2002 war die Schauspielerin als Sekretärin Miriam Stockl in jeder Folge zu sehen. Im kommenden Monat übernimmt aber eine andere Person ihren Job: Am 16. Februar wird Schauspielerin Annabel Faber, 37, als Sabine Hintermeier in Rosenheim an ihrem Schreibtisch sitzen. Bedeutet dieser Ersatz, dass sich die Fans bald von Burger vollständig verabschieden müssen?

Zum Glück nicht! Marisa Burger alias Miriam Stockl fährt lediglich in den Urlaub, deswegen hält ihre Vertretung Sabine Hintermeier so lange im Büro die Stellung. Doch wie die Fans halten es auch Miriams Kollegen nicht lange ohne die taffe Sekretärin aus. Während ihres Südfrankreich-Urlaubs bekommt sie einen Anruf nach dem anderen. Die Folge „Des Kaisers letzte Stunde“ läuft am 16.2.2021 im ZDF und ist ab dem 9.2.2021 in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Seit fast 20 Jahren spielt Burger bei "Die Rosenheim-Cops" mit – zu Beginn war ihre Rolle aber eigentlich viel kleiner geplant. "Die Figur der Miriam Stockl [war] erst als Nebenrolle angelegt und ist inzwischen eine der Hauptfiguren. Als Sekretärin ist sie heute in jeden Fall involviert, ermittelt auch mal mit und gibt den Kommissaren wertvolle Tipps", sagte sie im Interview mit "Hallo München". Und immer noch spiele sie die Figur sehr gerne und freue sich auf jeden Drehtag: "Ich bin richtig verliebt in den Charakter."

