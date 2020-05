Royal-News: Prinzessin Victoria: "Wir haben ein Problem!"

Die Coronakrise ist ein allgegenwärtiges Thema. Nun meldete sich Kronprinzessin Victoria von Schweden bei einer Videokonferenz zu Wort, dabei wies sie auch auf das Problem hin, auf das unser Planet ohne einen Wandel im Denken zusteuern wird. Am 4. Mai nahm die Kronprinzessin als Rednerin an der Konferenz "Agenda 2030 – hållbar omställning på vetenskaplig grund" (Agenda 2030 - nachhaltiger Wandel auf wissenschaftlicher Basis) teil. Zugeschaltet wurde sie von Schloss Haga aus. Mit streng zusammengebundenen Haaren und weißer Bluse wirkte sie dabei sehr ernst. Auch die Worte, die sie wählte, waren alles andere als freudiger Natur. Die Thronfolgerin gehört zu den Botschaftern für Arbeit an den globalen Nachhaltigkeitszielen der UN. In dieser Funktion machte sie sehr deutlich darauf aufmerksam, dass die Erde sich in einer schwierigen Situation befindet.

"2030 ist nur noch 10 Jahre entfernt und ja, wir können leider sagen, dass wir uns jetzt in einem Notfall befinden, der für den Planeten ein Notfall ist oder bald sein wird", machte die Kronprinzessin deutlich.

Sie betonte, die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit. Schließlich verdeutliche die derzeitige Coronakrise, dass trotz geschlossener Grenze Impfstoff-Forscher gemeinsam an einem Wirkstoff arbeiten. Dazu Victoria: "Die Grenzen haben sich möglicherweise geschlossen. Aber das Wissen, es reist schnell um die Welt. Und es wird großzügig geteilt." Das sei auch auf anderen Gebieten notwendig.

"Wir haben ein Problem, das gelöst werden muss", sagte sie. Das Interesse der Kronprinzessin bezieht sich dabei besonders auf die Meere. Deswegen sei sie froh, ein Teil der Initiative SeaBOS – Seafood Business for Ocean Stewardship zu sein. Dabei haben sich die zehn der größten Fischerei- und Meeresfrüchteunternehmen mit Forschern des Stockholm Resilience Center zusammengetan. Ziele seien beispielsweise bessere Fangmethoden und weniger Antibiotika-Einsatz bei der Zucht. Victoria betont die Wichtigkeit der Forscher, diese seien kein bloßer Zusatz, sondern hätten eine wichtige Funktion. Wissenschaft sei wichtig, um Unternehmen und politische Entscheidungsträger zu unterstützen. Kronprinzessin Victoria macht deutlich: "Es ist definitiv ein langer Weg, bis wir die globalen Ziele erreichen. Aber genau wie beim Coronavirus ist dies ein Problem, das gelöst werden muss. Es gibt einfach keine Alternativen." Victoria hofft, dass die Gelegenheit zur Zusammenarbeit genutzt werde - unterstützt von der Forschung, die den Weg in die Zukunft leite.

