Royal-News über Meghan: Dieser Promi soll Interesse an ihr haben

Herzogin Meghan, 38, soll bei Tom Cruise, 57, hoch im Kurs stehen, behauptet das US-Magazin "Life and Style". Es zitiert einen Insider mit den Worten: "Tom hat gesehen, was sie kann und die Kamera liebt sie. Wenn jemand Meghan wieder auf ein Filmset bringen kann, ist es Tom. Und was gibt es Schöneres, als wieder auf die Leinwand zu kommen mit einem der größten Stars Hollywoods?"

Während ein Film mit Tom Cruise noch in die Kategorie "Gerücht" fällt, ist folgendes Angebot verbrieft: Meghan kann einen Part in der legendären Comic-Serie "The Simpsons" übernehmen. "Wir haben über Harry und Meghan gesprochen", sagte "The Simpsons"-Produzent Al Jean im Interview mit "Radio Times". "Ich höre, Meghan möchte Voiceover-Arbeit machen. Wenn Sie das lesen, rufen Sie uns an!"

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.