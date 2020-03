Royal-News über Prinzessin Beatrice: Ihre Hochzeit steht auf der Kippe

Prinzessin Beatrice, 29, und Edoardo Mapelli Mozzi "prüfen derzeit ihre Pläne" für ihre Hochzeit, die im Mai im Londoner St. James Palast stattfinden soll, lässt der Palast verlauten. Schuld ist das Coronavirus. Royal-Experte Omid Scobie berichtet, dass das Paar laut Quellen die Hochzeit komplett um ein Jahr verschieben könnte.

Prinzessin Beatrice: Verschiebt sie ihre Hochzeit auf 2021?

"Beatrice und Herr Mapelli Mozzi freuen sich sehr auf ihre Heirat, sind sich jedoch gleichermaßen der Notwendigkeit bewusst, unter den gegenwärtigen Umständen keine unnötigen Risiken einzugehen. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung für Großbritannien und darüber hinaus überprüft das Paar seine Pläne", teilt der Buckingham Palast englischen Hofberichterstattern am Mittwochmittag (18. März) mit. Die Kirche von England hat angekündigt, dass geplante Hochzeiten, die während der Coronakrise stattfinden sollten, auf das Minimum an Personen reduziert werden müssen. Demnach dürften nur fünf Personen teilnehmen, einschließlich des Pfarrers und des Brautpaares.

Daher lautet nun die Frage: Wie wird gefeiert, mit vielen Gästen oder im engsten Kreis? Ein Schaulaufen wie bei den Hochzeiten von Prinz Harry, 35, mit Herzogin Meghan, 38, im Mai 2018 und Prinzessin Eugenie, 31, mit Jake Brooksbank im Oktober 2018, ist in diesem Jahr äußert unwahrscheinlich. Daher glaubt der Royal-Experte, dass das royale Paar seine Hochzeit komplett verschieben wird - sowohl die Trauung als auch die Feier. "Nach dem, was ich nach Gesprächen mit Quellen gehört habe, erwägt das Paar nun eine vollständige Verschiebung bis 2021", so Omid Scobie.

Der Palast dazu: "Das Paar wird den Rat der Regierung sorgfältig prüfen, bevor es entscheidet, ob eine private Trauung mit einer kleinen Gruppe von Familienmitgliedern und Freunden stattfinden wird."

Hochzeitsparty von Beatrice wird abgesagt

Fest steht aber schon: Ein im Garten des Buckingham Palastes geplanter Empfang unmittelbar nach der Trauung wird nicht stattfinden. Im Statement heißt es:

"Sie [Beatrice und Edoardo] sind sich der Ratschläge der Regierung sowohl in Bezug auf das Wohlergehen älterer Familienmitglieder als auch in Bezug auf große Versammlungen von Menschen besonders bewusst. Daher findet der geplante Empfang im Garten des Buckingham Palast nicht statt."

