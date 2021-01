Das Verhältnis der Herzoginnen Meghan und Catherine ist mehr als unterkühlt. Insider beschreiben nun, dass es schon früh eine harsche Abfuhr für Catherine von Meghan gegeben haben soll.

Meghan und Kate: Zwei Frauen im Rampenlicht, durch ihre Hochzeiten quasi schon rein beruflich dazu gedrängt, möglichst beste Freundinnen zu werden. So richtig gut funktioniert hat das nachweislich nie: Immer stärker wurden die Spannungen zwischen den beiden auch öffentlich sichtbar, bis Meghan und Prinz Harry schließlich 2019 die Notbremse zogen und komplett von fast allen ihrer royalen Verpflichtungen zurücktraten. Eine Autorin behauptet nun, dass der distanzierte Umgang auch auf Meghan zurückzuführen ist - sie hätte Kate bei einem besonders wichtigen Annäherungsversuch die kalte Schulter gezeigt.

Anfeindungen im Königreich

Dass Meghan es in England nicht immer leicht hatte, ist offensichtlich - auch, weil viele Medien sich schnell auf die neue Frau an Prinz Harrys Seite eingeschossen hatten und sie mit Häme und negativen Schlagzeilen überzogen. 2019 erinnerte sich Meghan in einer TV-Doku an die harte Zeit zurück, die ihr vor allem während ihrer Schwangerschaft schwer zugesetzt hatte. Abschließend lässt sie eine passiv-aggressive Spitze gegen die restliche Royal Family fallen und sagt, dass "nicht viele Leute" damals gefragt hätten, ob es ihr gut gehe.

Kein Anschluss unter dieser Nummer

Royals-Expertin Rebecca English behauptet nun in einem "Mail Online"-Artikel, dass diese Schilderung ihren Quellen zufolge nicht ganz korrekt sei. Sowohl Herzogin Catherine als auch Gräfin Sophie hätten sich bei Meghan gemeldet - und von ihr eine Reaktion erhalten, mit der sie nicht gerechnet hätten. Im Video seht ihr, was genau die Expertin von ihren Informant*innen erfahren haben will, und was es über das Verhältnis der beiden Herzoginnen zueinander aussagt. War diese Abfuhr nun eine übertriebene Reaktion oder eine verständliche Konsequenz einer Beziehung, die mehr aus Druck und Verpflichtung zu bestehen schien, als aus Sympathie? Fest steht: Es wird wohl noch viel Zeit vergehen, bis dieser Bruch innerhalb der Royal Family verheilen kann.