Prinz William kann aufatmen - zumindest in einem Punkt verläuft das Familienlebe jetzt wieder in geordneteren Bahnen

Deshalb sind William und Kate jetzt so erleichtert

Neuerung für George und Charlotte Deshalb sind William und Kate jetzt so erleichtert

Prinz William und Herzogin Catherine sind total erleichtert, dass sich im Leben ihrer Kinder etwas geändert hat - im Video seht ihr, welche Familien-Last jetzt endlich von ihnen abgefallen ist.

Prinz William und Herzogin Catherine geben sich viel Mühe, sich der Welt als moderne Familie zu zeigen und ihre Kinder mit viel Geduld und Verständnis aufzuziehen. Doch selbst eine Royal Family kann in manchen Punkten an ihre Grenzen stoßen - nun gab William offen zu, dass er vor allem in einem Punkt sehr erleichtert ist.

Besuch bei den Rettungskräften

Das kleine Geständnis war Teil einer Pressekonferenz in Belfast, wo er sich mit Rettungskräften traf, die dieses Jahr besonders hart arbeiten müssen. Insbesondere mit Blick auf die Coronapandemie konnte William nicht umhin, im Namen aller Eltern eine kleine Beobachtung auszusprechen - im Video seht ihr, was ihn so freut.