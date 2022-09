Auf dem Weg in die neue Schule zeigen sich die drei Kinder von Herzogin Kate und Prinz William gut gelaunt. Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte besuchen Hand in Hand die Lambrook Schule für einen Schnuppertag in der Nähe Ascots. Jetzt steht den Königskindern eine neue Zeit bevor mit vielen neuen Eindrücken und Bekanntschaften.