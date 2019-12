Royale Kinderfotos: Die süßesten Schnappschüsse der Königsknirpse

Drei sind schon da – wie viele folgen noch? Für uns können es gar nicht genug Babys der britischen Königsfamilie werden! Ob der zukünftige König Prinz George (geboren am 22. Juli 2013), Prinzessin Charlotte (geboren am 2. Mai 2015) oder das Nesthäckchen Prinz Louis (geboren am 23. April 2018) – sie alle sind zum Anbeißen knuffig!

Hier zu sehen mit Opa Charles und Stiefoma Camilla (auf der Bank), Mama Kate und Papa William (o.l.), sowie Onkel Harry mit Ehefrau Meghan (o.r.).