Prinzessin Beatrice: Besuch im Kinder-Geschäft

Prinzessin Beatrice wird erstmals seit ihrer Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi in London gesichtet - und zwar nach dem Besuch eines Geschäfts für Baby-und-Kinder-Artikel.

Prinzessin Beatrice zeigt sich nach dem Jawort

Auf aktuellen Fotos, die "Mail Online" veröffentlicht und GALA aus rechtlichen Gründen nicht zeigen darf, sieht man Prinzessin Beatrice, 32, mit einem Mund-Nasen-Schutz und stylisch gekleidet in Blazer, Rock und Top auf einer Straße in London laufen. In ihrer linken Hand trägt sie eine weiße Tüte, die die Prinzessin laut "Mail Online" bei einem Besuch der Highstreet-Marke "The White Company for Children" erhalten hat. Das Geschäft bietet Artikel für Babys und Kinder an, unter anderem Kleidung, Nachtwäsche und Accessoires sowie Decken, Möbel, Spielzeug und Bücher. Auch Edoardo wurde gesichtet: Während seine Frau einkaufte, wartete er in einem Auto. Das Paar fuhr schließlich gemeinsam weiter. Der genaue Inhalt von Beatrices Tüte bleibt ein Geheimnis; ebenso, ob er für Beatrice selbst bestimmt war oder als Geschenk für jemand anderen. Vielleicht darf sich Edoardos Sohn Wolfie über eine Überraschung freuen?

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.