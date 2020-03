Royals: Harry + Meghan unterstützen die Queen - und dieses Detail fällt auf!

Die britischen Royals reagieren auf das Coronavirus: Queen Elizabeth, 93, und Prinz Philip, 98, haben am gestrigen Donnerstag (19. März) ein Statement herausgegeben, in dem sie die Nation einschwören, zur Bewältigung der Krise an einem Strang zu ziehen. "Viele von uns müssen neue Wege finden, um miteinander in Kontakt zu bleiben und sicherzustellen, dass die Angehörigen in Sicherheit sind", schreiben die Königin und ihr Mann. "Ich bin sicher, wir sind dieser Herausforderung gewachsen. Sie können sicher sein, dass meine Familie und ich bereit sind, unseren Anteil zu leisten."

Die Instagram-Accounts von Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, Prinz William, 37, und Herzogin Catherine, 38, sowie Prinz Charles, 71, und Herzogin Camilla, 72, teilten die Nachricht der Queen - und das mit mit einem Unterschied. Während die Version der Cambridges und von Charles das offizielle Briefpapier des Palastes zeigt (zu erkennen an dem blauen Kronen-Emblem im Kopfbereich), zeigt die der Sussexes jenes Briefpapier, das für Pressemitteilungen verwendet wird (rote Aufschrift "Royal Communication").

Royal-Fans auf Instagram unken: Wurde Harry und Meghan die Palast-Version nicht zur Verfügung gestellt? Liegt es am Megxit? Oder an Copyright-Gründen? Man weiß es nicht. Doch wichtiger als das ist: Die britischen Royals halten in der Krisenzeit zusammen!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.