Prinz Georges Patentante spricht: "Das ist für alle herzzerreißend"

Royals in den News: Prinz George, der älteste Sohn von Herzogin Catherine und Prinz William, hat mit Julia Samuel eine gewitzte Patentante an seiner Seite. In einem Interview plauderte Samuel aus dem Nähkästchen.

Prinz Georges Patentante Julia Samuel erzählt Privates

Julia Samuel, 60, war eine Vertraute von Prinzessin Diana, †36, und erhielt 2013 von Prinz William, 38, die Ehre, Patin für seinen Sohn Prinz George, sechs, zu werden. Im Podcast "How to Fail" der britischen Schriftstellerin Elizabeth Day, 42, gibt Samuel jetzt einige Details zu George preis. "Er ist unglaublich. Er ist lustig und lebhaft und frech und Gott, sie [Diana] hätte ihn so sehr geliebt. Das ist für alle herzzerreißend", schwärmt sie stolz.

Samuel spricht auch von einer lustigen Familientradition, die von Diana in die königliche Familie eingeführt wurde und seitdem aufrecht erhalten wird: sich gegenseitig Geschenke zu machen, die erstens selbst zusammengebaut werden und zweitens ganz schön viel Krach machen. Samuel folgt der Tradition. "Also tue ich für George das, was [Diana] für uns getan hat: nämlich unmögliche Spielzeuge schenken, die wirklich laut sind [und] viel Arbeit erfordern." Sie sei beeindruckt, wie kreativ William sei und wie viel Zeit er sich nehme, um George eine Freunde zu machen.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.