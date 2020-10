Für die älteste Tochter des spanischen Königspaares steht eine Reihe von Terminen an. Das Motto: Früh übt sich, wer eines Tages die Königin von Spanien sein wird!

Prinzessin Leonor steht im Rampenlicht

In den letzten Monaten haben König Felipe, 52, und Königin Letizia, 48, ihre Töchter Prinzessin Leonor, 14, und Prinzessin Sofia, 13, wiederholt zu öffentlichen Auftritten mitgenommen. Diese Woche wird arbeitsintensiv für die Mädchen; besonders für Leonor. Die Zeremonie zum spanischen Nationalfeiertag am gestrigen 12. Oktober im Königspalast in Madrid bildete den Auftakt. Unter anderem schauten sich die Prinzessinnen eine - wegen des Coronavirus nur kleine - Militärparade an.

Zusammen mit Felipe, Letizia und Sofia reist Leonor dann am 15. Oktober in ihr Fürstentum Asturien. In der Hauptstadt der Region, Oviedo, besucht die Königsfamilie eine Veranstaltung im Rahmen der Verleihung der "Prinzessin-von-Asturien-Preise". Am 16. Oktober empfängt Leonor im "Hotel de la Reconquista" in Oviedo die Präsidenten der Jury, die Mitglieder des Kuratoriums der "Prinzessin-von Asturien-Stiftung" sowie die diesjährigen Gewinner. Um 18.30 Uhr findet die eigentliche Preisverleihung statt, während der Leonor zum zweiten Mal eine Rede halten wird. Am 17. Oktober besucht die Prinzessin das Dorf Somao in der Gemeinde Pravia, ebenfalls in Asturien. Ein strammer Programmplan! Ende des Monats steht ein wichtiger, privater Tag für Leonor an: Am 31. Oktober wird sie 15 Jahre alt.

Verwendete Quelle: Dana Press

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.