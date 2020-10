Queen Elizabeth: "Eine schreckliche Sache, die Diana getan hat"

Eine neue Dokumentation enthüllt, was Queen Elizabeth über Prinzessin Dianas legendäres Interview mit der BBC-Sendung "Panorama" dachte.

Am 20. November 1995 strahlte die BBC ein Interview mit Prinzessin Diana, †36, aus, das in die Analen ihrer Liebes- und Leidensgeschichte mit Prinz Charles, 71, eingehen sollte: Gegenüber Martin Bashir, Journalist für die TV-Show "Panorama", sprach sie ausführlich über ihre Eheprobleme und die Schattenseite ihres Lebens in der Königsfamilie. Vor allem ein Satz Dianas brannte sich in das Gedächtnis der Zuschauer ein: "Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen voll". Eine unmissverständliche Anspielung auf die Affäre von Charles und Camilla, die in den Medien einschlug wie eine Bombe. Nach außen hin musste die Queen Haltung bewahren. Was sie privat dachte, kommt jetzt ans Licht.

Queen entsetzt über Prinzessin Dianas "Panorama"-Auftritt

In einer neuen Dokumentation über das Interview meldet sich Sir Richard Eyre zu Wort, der 1995 ebenfalls für die BBC tätig war. "Ich habe nicht lange danach mit der Königin zu Mittag gegessen und sie sagte unaufgefordert zu mir: 'Wie geht es der BBC?' Und ich sagte: 'Na gut'. Und sie sagte: 'Schreckliche Sache, schreckliche Sache, die meine Schwiegertochter getan hat.'" Ihren Worten ließ die Queen Taten folgen: Nach der "Panorama"-Sendung forderte sie ihren Sohn und ihre Noch-Schwiegertochter auf, sich scheiden zu lassen.

Queen fordert Scheidung von Diana und Charles

"Nach Prüfung der gegenwärtigen Situation schrieb die Königin Anfang dieser Woche sowohl an den Prinzen als auch an die Prinzessin und teilte ihnen mit Unterstützung des Herzogs von Edinburgh die Ansicht mit, dass eine baldige Scheidung wünschenswert sei", sagte ein Palast-Sprecher am 20. Dezember 1995 offiziell. "Der Prinz von Wales vertritt ebenfalls diese Ansicht und hat dies der Prinzessin von Wales seit dem Brief bekannt gemacht." Im Februar 1996 verkündete Diana, der Scheidung zuzustimmen. Rechtskräftig wurde sie im August desselben Jahres.

"Diana: The Interview That Shocked The World" wird am 11. Oktober um 21 Uhr britischer Zeit auf "Channel 5" ausgestrahlt.

Verwendete Quelle: mailonline.co.uk

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.