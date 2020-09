Queen-Urenkelin Mia "ist ziemlich aggressiv"

Queen Elizabeths Urenkel George, Charlotte, Louis und Archie sind in aller Munde. Jetzt gibt es zur Abwechslung Neuigkeiten über Mia Tindall, die Tochter von Zara und Mike Tindall.

Mia Tindall fährt die Ellenbogen aus

Mike Tindall, 41, und Queen-Enkelin Zara Phillips, 38, leben mit ihren Töchtern Mia Grace, sechs, und Lena Elizabeth, zwei, ein Leben abseits royaler Pflichten und zeigen sich als Familie selten in der Öffentlichkeit. In dem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" plaudert Rugby-Spieler Mike zur Freude von Royal-Fans ein wenig aus dem Nähkästchen und berichtet, dass seine älteste Tochter eine kleine Sportskanone ist. "Mia hat diese Woche zum ersten Mal Rugby (...) gespielt. Sie hat es wirklich genossen und wird dieses Wochenende auch zum ersten Mal Fußball spielen." Auf Nachfrage, ob Mia sich auf dem Rugby-Feld gut schlage, antwortet Tindall mit einem Lachen: "Ja, sie ist ziemlich aggressiv". Sein Freund James Haskell, 35, ebenfalls Rugby-Spieler, wirft ein: "Das hat sie wahrscheinlich von ihrer Mutter". Mike gibt zu: "Ja, es ist eine Kombination von beidem [Mias Ehrgeiz und Vererbung von Zara], denke ich."

Mias Mama ist eine erfolgreiche und leidenschaftliche Reiterin; holte 2012 Silber bei den Olympischen Spielen in London. 2017 hatte Mike Tindall verraten, dass Mia Reitstunden nimmt. Mal schauen, welche Sportart ihr auf lange Sicht mehr Spaß macht - die von Mama oder die von Papa.

