Royals: Was Queen Elizabeth (93 Jahre) jetzt neu lernen muss

Queen Elizabeth lernt jetzt, wie man Skype und FaceTime benutzt

Die ganze Welt geht wegen des Coronavirus auf Abstand. Auch die Royals halten sich an das "Social Distancing": Queen Elizabeth ist letzte Woche Donnerstag (19. März) vom Buckingham Palast in London vorerst nach Schloss Windsor gezogen und nimmt keine Termine mehr wahr. Die Amtsgeschäfte müssen währenddessen trotzdem weitergehen, so gut es eben möglich ist. Um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben muss die Queen im Alter von 93 Jahren etwas lernen, was für viele jüngere Menschen bereits zum Alltag dazugehört.

"Ihre Majestät lernt auch, Skype und FaceTime zu verwenden, um von zu Hause aus über Videokonferenzen zu arbeiten und direkt mit denjenigen an der Front sprechen zu können", schreibt "The Express".

Sich mit neuen technischen Tools vertraut zu machen ist die Queen gewöhnt: Im März 2019 hat sie ihren ersten Instagram-Post abgesetzt und im Oktober 2013 ihren ersten Tweet.

