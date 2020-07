Die royale Hochzeit von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi verlief ganz anders als ursprünglich geplant – und war trotzdem gespickt von romantischen Details! Im Video lassen wir die Märchenhochzeit noch mal Revue passieren.

Was für eine Überraschung: Nachdem ihre eigentlich im Mai geplante Hochzeit aufgrund der Coronakrise verschoben werden musste, war erst mal nicht klar, wann die beiden sich nun trauen würden. Doch am Freitag überraschten die royalen Instagram-Kanäle mit Fotos der Hochzeit. Und die waren so ganz anders, als man es sonst von den königlichen Trauungen gewohnt ist: Romantisch, persönlich und mit viel Liebe fürs Detail gaben sich Beatrice und Eduardo in der "All Saints Chapel" das Jawort. Was Royal-Experten bereits über den besonderen Tag wissen, zeigen wir im Video.