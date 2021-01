Mit zwei Fotos sammelte Salma Hayek über zwei Millionen Likes auf Instagram. Der Grund für die Begeisterung? Salma zeigt ihren Körper in einem knappen Bikini!

Was für ein Wahnsinnskörper! Salma Hayek feiert in diesem Jahr bereits ihren 55. Geburtstag. Doch dass die Hollywood-Beauty bereits Mitte Fünfzig und Mutter einer 13-jährigen Tochter ist, sieht man ihr nicht an. Im Netz präsentiert sie immer wieder ihren Bikini-Körper, den viele Frauen bewundern.

User sind begeistert von Salma Hayeks Traumkörper: "Die perfekte Frau"

Zuletzt präsentierte sich die Oscar-Nominierte Mitte dieser Woche in einem schwarzen Zweiteiler im Netz. Auf den Bildern sieht man Salma einmal entspannt am Strand, wie sie gedankenverloren die Augen schließt und ihre Hände am Kopf hält. Der andere Schnappschuss zeigt die Schauspielerin beim Meditieren. "Wir müssen cool bleiben", schreibt sie auf Instagram dazu.

Ob der gebürtigen Mexikanerin bewusst war, was sie mit diesen Fotos auslöst? Ihre Follower kriegen sich zumindest vor Begeisterung nicht ein! Inzwischen haben die Bilder über zwei Millionen Likes und über 17.000 Kommentare von begeisterten Usern eingesackt. "Die perfekte Frau" oder "So heiß", schreiben zum Beispiel zwei Bewunderer und ein anderer meint zu Recht: "Alter ist nur eine Zahl".

So hält Salma Hayek ihren Körper in Form

Aber was ist das Geheimnis von Salmas Traumkörper? Laut einer eigenen Aussage vor einigen Jahren macht sie kein Work-out, sondern hat einen anderen Trick. "Mir hat eine Yogalehrerein in London beigebracht, wie ich meinen Körper halten muss, damit meine Muskeln den ganzen Tag aktiviert bleiben", erzählte sie 2015 gegenüber "People".

"Man spannt die Muskeln nicht an", führte sie weiter aus. Sie bringe ihrem Körper nur bei, die richtigen Teile zu benutzen. "So bleibe ich fit, selbst wenn ich mir die Zähne putze", so die 54-Jährige.

Verwendete Quellen: instagram.com, t-online.de