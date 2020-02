View this post on Instagram

Zwischen Fieber, Onlinesuche nach Symptomen und dem Gefühl bald wahnsinnig zu werden, verbrachte ich die ersten Tage der als medienfrei geplanten Zeit, die doch eigentlich mein hundertprozentiger Urlaub sein sollte. Keine Arbeit, keine Ablenkung, keine Sorgen, so hatte ich mir es eigentlich vorgestellt. Aber genau an dem Tag, an dem ich mein Handy wegräumen wollte, fing Annabell an zu fiebern, eigentlich gehe ich mit Fieber entspannt um zumindest zu Hause und eigentlich wäre ich auch hier in Thailand entspannter damit umgegangen hätte ich es nicht in meinen Storys erwähnt und 100 Nachrichten bekommen wie, "Vielleicht hat sie das Corona Virus oder doch das Dengue Fieber!" Als ich meinem Mann davon erzählte, sagte er, ich solle lieber sofort die Storys löschen, sonst werden wir hier am Ende noch weggebracht und in Quarantäne gesteckt. Und obwohl ich eigentlich sehr sicher war, dass meine Kinder sich im vorherigen Hotel, im Kids Club angesteckt haben, da der Husten sich genauso anhörte, wie von den Kindern dort, war ich dennoch verunsichert und auch etwas ängstlich. Ich ließ Annabell zwei Tage fiebern, da sie recht fit war, doch als es ihr schlechter ging, gab ich ihr Fiebersaft. Am nächsten Tag, war sie wieder fit, bis auf den Husten. Ich war so erleichtert, bis nachts dann Matilda vor Fieber glühte. Ihr ging es aber gar nicht gut, so dass wir sofort Fiebersaft gaben und als dieser nicht half einen Notarzt anriefen. Nachdem er sie untersucht hatte, sagte er wir müssen uns keine Sorgen machen, das Fieber macht ihr zu schaffen, aber sie hat sich nur einen harmlosen Erkältungsvirus eingefangen. Also genau meine Vermutung. Ich war natürlich erleichtert und nachdem wir fast die ganze Woche isoliert im Zimmer verbracht hatten, geht es uns inzwischen allen wieder gut und wir können unseren Urlaub hier endlich genießen. #reisenmitKindern #krankimUrlaub #Thailand #digitaldetox #ichbinwiederda