Marc Terenzi will wieder in einer Boygroup durchstarten und gründete zusammen mit Jay Khan die Band "Team 5ünf". Ein Projekt, das scheinbar auch seiner Ex Sarah Connor gefällt, die ihm auf Instagram gratuliert.

Elf Jahre ist es nun her, dass die Ehe von Sarah Connor, 40, und Marc Terenzi, 42, geschieden wurde. Seit 2002 waren die Sängerin und das damalige Mitglied der Boyband "Natural" ein Paar, heirateten zwei Jahre später, bekamen zwei Kinder und ließen ihr Privatleben in der Doku-Soap "Sarah & Marc in Love" von Kameras begleiten. Das alles erscheint einem heute, als wäre es eine Ewigkeit her. Doch Sarah und Marc haben sich nach ihrer Trennung nicht etwa den Rücken zugewandt. Vor allem wegen der gemeinsamen Kinder sind die beiden auch heute noch stark miteinander verbunden und lassen sich nie ganz aus den Augen.

Marc Terenzi ist wieder in einer Boygroup

Auch bei Marcs Karriereplänen schaut seine Ex ganz genau hin. Der US-Amerikaner versuchte sich als Solo-Sänger, als Tänzer bei der Strippergruppe "The Sixx Paxx" und wurde 2017 zum Dschungelkönig von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gekürt. Doch erst Marcs Rückkehr zu seinen Wurzeln – der Boygroup – veranlasste Sarah offenbar dazu, öffentlich das Wort an ihren Ex-Mann zu richten.

Gerade gründete Marc zusammen mit Ex-"US5"-Sänger Jay Khan, 38, die Boygroup "Team 5ünf, die bekannte Boygroup-Hits auf Deutsch covert. Die erste Single ist die deutsche Version des "Take That"-Klassikers "Back for Good" und nennt sich "Komm zurück zu mir", das Album trägt den ironischen Titel "Einmal Boyband und zurück".

Glückwünsche von Sarah Connor

Nicht nur Marc selbst postet auf seinem Instagram-Account jede Menge Werbung für sein neues Projekt, auch Sarah Connor unterstützt ihren Ex. In ihrer Story macht die 40-Jährige, die mit Florian Fischer verheiratet ist, auf das Release aufmerksam und schreibt dazu: "Alles Gute für euren Veröffentlichungs-Tag und viel Glück mit deiner neuen Band. Ich weiß, wie sehr du seit Monaten auf diesen Tag hingefiebert hast".

Marc freut sich sicherlich über so viel Zuspruch von der Frau, die ihn Jahre lang durchs Leben begleitet hat.

