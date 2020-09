Tritt Tyler Terenzi bald in die Fußstapfen seiner berühmten Mama Sarah Connor? Auf Instagram stellt der 16-Jährige jetzt sein Gesangstalent unter Beweis.

"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", "Wie die Eltern, so der Sohn" – wenn man das neueste Posting von Tyler Terenzi, 16, anschaut, fallen einem genau diese Sprichwörter ein. Denn der Sohn von Sarah Connor, 40, hat eindeutig das Talent seiner Eltern geerbt.

Sarah Connors Sohn macht Musik

Ebenso wie seine Schwester Summer, 14, hat Tyler Terenzi Musik im Blut. Und das stellt er jetzt auf Instagram unter Beweis. Sehr zur Freude der über 30 Tausend Fans! Anders als Summer darf Tyler seit seinem 16. Geburtstag ein öffentliches Profil auf der sozialen Bilderplattform haben. Summer muss noch zwei Jahre warten, bis sie ebenfalls 16 ist. Die Privatsphäre ihrer Kinder ist Sarah Connor nämlich ein besonderes Anliegen. In dem entsprechenden Posting zeigt sich Tyler Terenzi am Klavier, im Clip dazu singt er "See You Again" von Wiz Khalifa. Dabei wird deutlich: Tyler hat das Zeug zum Musikstar.

Fans sind aus dem Häuschen

Die Reaktionen seiner über 30 Tausend Follower sind eindeutig. "Wow, Gänsehaut", schreibt einer, "Wunderschön", so der begeisterte Kommentar eines weiteren Users. Einer stellt fest: "Summer und du habt das Talent von euren Eltern geerbt."

Auch aus den eigenen Reihen gibt es nur Lob für den Gesang des Teenies. So schreibt Papa Marc Terenzi unter das Posting: "Ich bin stolz auf dich!" Mama Sarah lobt ihren Sprössling ebenfalls, fügt aber mit einem Augenzwinkern hinzu: "Du hast vergessen zu erwähnen, dass es eine lange Nacht war ..."

Verwendete Quelle:Instagram

