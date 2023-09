Nach einer herzerwärmenden Liebeserklärung von Tochter Summer Terenzi fehlen Sarah Connor regelrecht die Worte.

In ihren Liedern oder auf ihrem Instagram-Account macht Sarah Connor, 43, geliebten Menschen oft und gerne eine Liebeserklärung, doch nun hat ihre Tochter Summer Terenzi, 17, den Spieß mal umgedreht und ihrer berühmten Mutter rührende Zeilen gewidmet.

Summer Terenzi: Rührende Nachricht an Mama Sarah Connor

So schreibt Summer Terenzi an die Sängerin: "Dich ein ganzes Jahr lang nicht nur auf Tour, sondern AUF der Bühne begleiten zu dürfen, war definitiv das beste Geschenk, das du mir je machen könntest." [sic] Offensichtlich konnte die Musikerin ihr Kind mit ihrer Leidenschaft ordentlich beeindrucken. "Ich bin so unendlich dankbar für diese unglaublichen Momente und Erfahrungen, die ich durch diese Tour gemacht habe. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie stolz ich auf dich bin und wie sehr ich dich bewundere!"

Doch hat es Sarah Connor nicht nur geschafft, in ihrer Karriere immer Vollgas zu geben, auch in ihrem Privatleben ist sie ein großer Star, wenn es nach Tochter Summer geht. "Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dir auf der Bühne stand. Ich bewundere es wie du so viel reißt und so viele Konzerte spielst, aber du trotzdem IMMER da für uns bist." [sic]

Dazu hat die junge Frau zwei Bilder gepostet. Das erste Foto zeigt sie von hinten, gemeinsam mit Mama Sarah auf der Bühne stehend, vor der jubelnden Fan-Menge. Auf dem zweiten Schnappschuss hält sie ein Plakat in die Kamera, auf dem "Sarah" steht. Ganz klar ist Summer Terenzi unter all den treuen Anhänger:innen ihr größter Fan.

Momentan befindet sich Summer Terenzi in England, "damit ich später mal genauso wie du werde. Ich kann nicht warten weiter hin in deine Fußstapfen zu treten." [sic]

Sarah Connor: "Hab' so Sehnsucht nach dir"

Diese Worte einer liebenden Tochter berühren nicht nur die Follower:innen. Auch Sarah Connor selbst kommentierte den liebevollen Beitrag von Summer und schreibt: "Mein Engel. Mir fehlen die Worte. Ich buche mir jetzt erstmal einen Flug zu dir. Hab' so Sehnsucht nach dir."

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quelle: instagram.com