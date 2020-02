Sarah Joelle Jahnel: Ex-DSDS-Kandidatin zeigt hüllenlos ihren Babybauch

Sarah Joelle Jahnel ist in der 37. Schwangerschaftswoche. Ihre große Babykugel versteckt sie aber nicht. Fast nackt posiert die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und Ex-Dschungelcamp-Kandidatin für ihre Fans auf Instagram. Sie ist lediglich mit einem Slip und einen leichten Überhang bekleidet. Dass sich die 30-Jährige als Schwangere nicht immer wohlfühlt, wie sie es auf Instagram verrät, sieht man ihr hier gar nicht an.

"Ich fühle mich nicht besonders wohl"

"Ich sitze hier, denke, ich platze und am nächsten Tag ist der Bauch einfach noch größer", schreibt Sarah zu einem Foto. Sie könne das Ende der Schwangerschaft kaum abwarten. "Ich fühle mich nicht besonders wohl mit der Entwicklung meines Körpers, aber akzeptiere die Veränderung gerne, da sie das wohl größte Geschenk in meinem Leben mit sich bringt.", verrät sie. Endlich möchte Sarah Joelle ihre Kleine in den Armen halten. Ihr Wunsch wird wohl bald in Erfüllung gehen. Übrigens steht auch schon der Name ihrer Tochter fest –Lia Faé.

Ihre Fans reden ihr Mut zu. Zusammen tauscht sich ihre Community aus und auch andere Frauen berichten über ihre Schwangerschaften. Liebe Sarah Joelle, auch wir wünschen dir ganz viel Kraft im Endspurt deiner Schwangerschaft!

Wer ist Sarah Joelle Jahnel? Daten und Fakten

Sarah Joelle Jahnel wurde am 20. Juli 1989 in Aachen geboren

Die Sängerin versuchte 2009 und 2013 ihr Glück bei DSDS – beide Male vergeblich

Sarah Joelle nahm an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil, darunter "Promi Big Brother" und auch "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

Außerdem sorge sie als Erotikmodel für Messen und im Playboy für Aufmerksamkeit

verwendete Quellen: Instagram