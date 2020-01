Sarah Lomardi: Fans begeistert DIESES sexy Wüsten-Bild

Sarah Lombardi verbringt aktuell ihren Urlaub zusammen mit Sohnemann Alessio und ihrem ehemaligen "Dancing on Ice"-Trainer Joti Polizoakis in Ägypten. Neben entspannten Stunden am Strand, wovon sie die vergangen Tage schon Bilder postete, stand auch eine Wüsten-Tour auf dem Freizeitplan. Auf ihrem neuesten Instagram-Foto zeigt sich die 27-Jährige auf einem Quad mit Sonnenbrille und Tuch auf dem Kopf.

Sportlich und sexy

Was vielen Fans jedoch besonders auffällt, ist der zweite Schnappschuss der Sängerin, bei dem sie von hinten fotografiert wurde. Sie schreiben unter anderem: "Du kehrst 2019 sexy den Rücken", "Was ’ne Figur", "Da is er wieder, der Knackarsch".

Unter dem sexy Wüstenbild verabschiedet sich die Ex von Pietro Lombardi vom alten Jahr mit den Worten: "Es war ein mega spannendes und tolles Jahr mit tollen Projekten ... wundervollen Menschen, der besten Family und den treusten Fans. 2020, ich freue mich auf dich".

In diesem Sinne: auf ins neue Jahr!