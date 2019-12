Irres Liebes-Gerücht um Sarah Lombardi

Ist Sarah Lombardi frisch verliebt? Dieses süße Liebes-Gerücht pfeifen gerade die Spatzen von allen Promi-Dächern. Und die Sängerin selber ist nicht ganz unschuldig daran …

Wilde Wochen für Sarah

Sarah Lombardi hat echt wilde Wochen und ein emotionales Jahr hinter sich. Da war ihr Sieg bei "Dancing on Ice", ihre Premiere als Schauspielerin im ZDF-"Traumschiff" und dann hat sie auch noch gerade erst bekanntgegeben, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr mit Roberto zusammen ist, mit dem sie kurz nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung von Ehemann Pietro angebandelt hatte.

Und zu alledem kommt nun ein neues, irres Liebes-Gerücht: Sarah hat angeblich einen neuen Freund – und er ist kein Unbekannter!

Sarah mit Eistanz-Partner Joti Polizoakis

Angeblich sind sich nämlich Sarah Lombardi und Joti Polizoakis auch privat sehr nahe gekommen. Ja, genau der Joti – ihr Eislauf-Partner von "Dancing on Ice", mit dem sie im Februar die Show gewonnen hat.

Woher das Gerücht kommt? Das hat Sarah nun ein bisschen selber angefacht – denn die Sängerin ist am Sonntag mit Joti in den Urlaub aufgebrochen. Die beiden zeigen sich auf ihren Instagram-Accounts beim gemeinsamen Aufbruch in die Ferien.

Wie geht es Alessio?

Das ist natürlich die Hauptsache: Alessio geht's gut! Der Kleine ist natürlich mit Mama Sarah und Joti gemeinsam auch in den Urlaub aufgebrochen – und er scheint sich umgeben von den beiden richtig wohl zu fühlen, wie Aufnahmen zeigen, die Sarah in ihrer Instagram Story veröffentlicht hat.

Offenbar wollten Sarah und Joti nicht mit Alessio alleine verreisen. In ihrer Story bedauert Sarah auch, dass ihre Managerin kurzfristig krank geworden ist: "Wir hätten euch gerne bei unserer Reisetruppe dabei gehabt!"

Nun aber sind die drei anscheinend eine kleine Reisetruppe, die ihre Zeit unter Palmen verbringen wird. Und egal, ob's nun ein Liebesurlaub ist, oder ein Urlaub unter (wie Sarah selber sagt) guten Freunden: Wir wünschen euch sehr, dass ihr euch von einem turbulenten Jahr erholen könnt und eine tolle Zeit habt!