Sarah Lombardi: Liebeserklärung von Julian Büscher

Sarah Lombardi hat aktuell großen Grund zur Freude. Die 27-Jährige ist seit ein paar Monaten mit dem Fußballspieler Julian Büscher, 26, zusammen. Das Paar wirkt unzertrennlich und zelebriert seine Liebe neuerdings immer mal wieder in den sozialen Netzwerken. Erst neulich zeigten sie sich beim Fahrradfahren in den Niederlanden und bei der "Koala Challenge" bewiesen sie, dass sie beide sehr sportlich sind.

Sarah Lombardi: Liebe Worte von Julian Büscher

Jetzt machte Julian seiner Freundin in aller Öffentlichkeit ein besonders schönes Kompliment. In seiner Instagram Story zeigte er sich gemeinsam mit Sarah beim Rollschuhlaufen, wie das Portal "Promiflash" berichtete. Hand in Hand fegte das Pärchen über den Asphalt. Dazu schrieb der Kicker: "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn" und richtete seine Nachricht direkt an seine Freundin, indem er ihren Account verlinkte und ein zufrieden lächelndes Emoji hinzufügte. Anfang März war er noch etwas dezenter vorgegangen. Damals teilte er ein Foto, auf dem er auf sein Handy schaut. Auf dem Bildschirm ist ein Foto von Sarah zu sehen. "15.12.19", schrieb Julian zu dem Schnappschuss und schien damit den Beginn seiner Beziehung mit der Ex von Pietro Lombardi, 27, zu bestätigen.

Verwendete Quelle: Promiflash

