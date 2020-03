Schlager: Andreas Gabalier: Darauf haben seine Fans gewartet

Andreas Gabalier: Darauf haben seine Fans gewartet

Andreas Gabalier war in den letzten Tagen in der Versenkung verschwunden, jetzt wendet er sich endlich wieder an seine Fans. Und das aus gutem Grund! Wie alle anderen Künstler auch, muss der Musiker nämlich seinen Alltag nach Hause verlegen. Und wie könnte man diese Zeit besser nutzen, als neue Songs zu schreiben? Eben.

Der Österreicher nimmt seine Fans aktuell mit in sein Homeoffice. Mal zeigt er sich am Schreibtisch, mal im Bett und mal auf einem Stuhl. Da haben die Fans ganz schön was zu gucken. In einem weißen Hemd lässt der 35-Jährige fast schon tief blicken.

Hallo Außenwelt 😊😊😊 Ich hoffe ihr seid gesund !!! Ich sitze in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und arbeite eifrig an neuen Liedern 😊😉👌 Haltet die Ohren steif 😉 Gepostet von Andreas Gabalier am Montag, 23. März 2020

Dazu schreibt er: "Hallo Außenwelt. Ich hoffe ihr seid gesund !!! Ich sitze in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und arbeite eifrig an neuen Liedern. Haltet die Ohren steif." Diese Aufmunterung können seine Anhänger mit Sicherheit in der aktuellen Situation gut gebrauchen.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.