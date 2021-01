Die Schlager-News des Tages im Brigitte-Ticker: Beatrice Egli zeigt ihre Großeltern +++ Howard Carpendale meldet sich nach einer kleinen Auszeit bei seinen Fans +++ Beatrice Egli gibt ein Streaming-Konzert.

Schlager 2021: Alle Infos und News zu Ihren Schlagerstars

26. Januar 2021

Beatrice Egli zeigt ihre Großeltern

Für Beatrice Egli, 32, ist ihre Familie ein wichtiger Ruhepol und Ausgleich in einem aufregenden Leben als Schlagerstar. Die Sängerin versucht jede freie Minute zu nutzen, um sie mit ihrenLiebsten zu verbringen. Ihre Liebsten, das sind ihre Eltern, ihre Geschwister, aber auch ihre Großeltern. Hin und wieder zeigt Beatrice ihren Fans Schnappschüsse ihrer Familienmitglieder. Nun dürfen sich die Instagram-Nutzer über eine ganz besonders rührende Aufnahme freuen, denn die DSDS-Gewinnerin durfte endlich wieder Zeit mit ihren Großeltern Margrit und Fritz verbringen.

Die Anstandsregeln in der Coronapandemie haben es uns schwer gemacht, unserer Familie nahe zu sein. Doch inzwischen gibt es die Corona-Schutzimpfung. Und Dank der Impfungen, die in der Schweiz schneller verabreicht werden, als in Deutschland, durfte Beatrice Egli endlich wieder ihre Großeltern besuchen. Und dieses Glück sieht man ihr an. Die Schlagersängerin strahlt mit ihren Großeltern um die Wette. Abstand hat die 32-Jährige natürlich trotzdem eingehalten. In ihrer Instagram-Story teilte die Schweizerin das Bild mit Oma und Opa und kommentierte den Schnappschuss mit "Mit Abstand an der frischen Luft mit Oma und Opa" - Herzchen inklusive.

Besonders liebe es die "Bunt"-Interpretin mit ihren Großeltern zu reden. Wenn man so weise Menschen treffe, sei das schon immer gut. Denn es hilft einem zu sehen, dass das Leben wirklich etwas ganz besonders sei, zeigt sich Beatrice dankbar.

© instagram.com/beatrice_egli_offiziell

Howard Carpendale meldet sich nach einer kurzen Auszeit bei seinen Fans

Am 14. Januar wurde Howard Carpendale 75 Jahre alt. Das größte Geschenk für ihn wäre es, irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen. Wenn alles gut geht, möchte der "Ti amo"-Interpret vom 11. September bis zum 9. November 2021 mit der "Show meines Lebens“-Tour seine Fans begeistern. Der Schlagerstar macht sich nicht nur große Sorgen um seine Zukunft, sondern auch um seine Gesundheit. "Gerade in meinem Alter denkt man schon: Wann werde ich mal wieder auf der Bühne stehen? Ich bin ja nicht mehr der Jüngste und ich weiß, dass es morgen vorbei sein kann.“ Er hält sich an die Regeln, denn Howard weiß, "dass es nicht von Vorteil ist, wenn ich diese Krankheit bekomme,“ verriet er kürzlich im Gespräch mit "SUPERillu".

Mit seinen Gedanken im Gepäck zog sich Howard Carpendale nach seinem Geburtstag aus den sozialen Medien zurück. Es sei so viel passiert in der letzten Woche, das wolle er "einfach mal sacken lassen." Die Geschehnisse geben dem Schlagersänger vor allem eins: Hoffnung. "Wir haben einen neuen Präsidenten in Amerika und wir haben eine Impfung. Ich weiß, beides ist noch ein wenig wackelig, aber alles geht einen Schritt in die richtige Richtung. Lasst uns Vertrauen haben–- wir dürfen wieder hoffen", schreibt er zu seinem jüngsten Posting.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Bei seinen Followern findet Howard Carpendale für seine Worte viel Zuspruch. "Das sind die richtigen Worte. Wie immer", kommentiert beispielsweise Schlagerkollege Giovanni Zarrella, 42, den Beitrag. "Danke, für die lieben Worte! Ich denke, die können wir alle gut gebrauchen!", schreibt eine andere Instagram-Nutzerin. Und dieser Fan zeigt sich ähnlich wie "Howie" optimistisch: "Da hast Du vollkommen recht. Es sind Schritte in die richtige Richtung. Wenn auch kleine, aber man darf nie die Hoffnung aufgeben. Alles wird gut".

25. Januar 2021

Beatrice Egli: "Ich kann es kaum erwarten"

"Noch genau einen Monat, bis ich endlich wieder mit meiner Band auf der Bühne stehen und für euch singen kann!! Ich kann es kaum erwarten“, schreibt Beatrice Egli auf ihrem Instagram-Account. Die 32-Jährige ist außer sich vor Glück. Die Coronapandemie war auch für die Schlagersängerin alles andere als leicht. Doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen. Beatrice Egli setzte alle Hebel in Bewegung, um ihren Fans endlich wieder ein Konzert bieten zu können – wenn auch anders als sonst. "Denn dieses Mal spielen wir zwar ein richtiges Konzert auf einer großen Bühne, aber ihr sitzt nicht bei uns im Saal, sondern bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Ich glaube, das ist fast noch aufregender", kommentiert Beatrice Egli ein Foto auf ihrem Account.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Für die Schweizerin ist das Singen vor Menschen das größte Geschenk. "Der Weg zur Bühne - der Puls steigt, das Herz rast, die Aufregung und Vorfreude steigen ins Unermessliche! Für mich gibt es kaum ein schöneres Gefühl", schwärmt die 32-Jährige zu einem Instagram-Foto, das sie in einem wunderschönen blauen Kleid strahlen lässt. "Ich freue mich so sehr, dass meine Band und ich das bald wieder erleben dürfen, wenn auch ganz anders."

Manchmal muss es eben gar nicht ein Partner sein, der das Herz zum Klopfen bringt ...

Verwendete Quellen: instagram.com, superillu.de, tz.de, schlager.de