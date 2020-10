Florian Silbereisen begeistert seine Fans mit einer Ankündigung über ein bevorstehendes Weihnachtsalbum!

Florian Silbereisen begeistert seine Fans mit einer Ankündigung

Auch wenn es bis Weihnachten noch ein paar Monate hin ist, Florian Silbereisen, 39, und Thomas Anders, 57, haben es sich nicht nehmen lassen, ihren Fans ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk zu machen. Am 16. Oktober 2020 erscheint die Winteredition ihres aktuellen Albums mit 31 Songs. Florian Silbereisen verkündete die News vor zwei Tagen auf Instagram.

"Thomas und ich sind voller Vorfreude – nur noch 4 Tage! Am Freitag erscheint endlich die Winter Edition von unserem Duett-Album", schreibt er auf der beliebten Social Media Plattform. Der Sänger kann den Moment, an dem seine Fans das neue Album in der Hand halten, kaum erwarten. Und den Fans geht es da ganz ähnlich.

Auf Instagram zeigen sich die User begeistert von den News. "Wir freuen uns auch so sehr! Danke! ", "Danke Florian, dass hab ich gerade gebraucht" und "Da freuen wir uns doch sehr drauf! Das Album läuft bei mir rauf und runter, die Winter-Edition wird garantiert genau so durch die Decke gehen! Ich freue mich auf Freitag", ist in den Kommentaren zu lesen. Durchhalten, nur noch zwei Tage bis zur Veröffentlichung!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.