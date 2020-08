Florian Silbereisen verabschiedet sich in die Sommerpause. Seine Fans reagieren darauf jedoch mit Verständnis.

An diesen Anblick könnten wir uns gewöhnen: Florian Silbereisen, 39, schickt ein Selfie an seine Fans. Lässig liegt der Entertainer auf einer Holzbank und schaut verträumt in die Kamera. Die Botschaft hinter dem Foto dürfte allerdings bei den meisten Fans für Wehmut sorgen. "Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause und bedanken uns bei jedem Einzelnen von Euch, dass wir in diesen besonderen Zeiten unter diesen besonderen Umständen den Schlager trotzdem gemeinsam feiern konnten. Passt auf Euch auf!", schreibt der 39-Jährige zu seinem Schnappschuss.

Die Fans haben vollstes Verständnis für den Entertainer. "Hast Du Dir verdient!", lautet das einstimmige Urteil unter dem Beitrag. Die Ankündigung der Sommerpause wird bei dem Selfie fast zur Nebensache. Floris Follower kommen bei diesem Anblick nämlich gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus! Zahlreiche Herzen, Flammen-Emojis und Herzchen-Augen-Smileys schmücken den Beitrag.

Die Kommentare unter dem Selfie fallen durchweg positiv aus. "Wunderschönes Bild von dir", ist ein Fan ganz entzückt von der Aufnahme. "Flo du bist so schön! Von Herzen über den Charakter bis zum Aussehen", zeigt sich ein anderer Follower ganz begeistert. Und ein dritter kann es kaum erwarten, den beliebten Moderator wieder in Aktion zu erleben: "Pass du bitte auf dich auf Florian! Ich freu mich schon, wenn wir dich endlich wiedersehen können. Genieße deine freie Zeit!"

Am 16. Oktober geht es dann weiter mit Florians nächster Show: "Die Schlagerchance in Leipzig".

Dieser Artike ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.