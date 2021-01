An ihrem Hochzeitstag denkt sie an ihre vier Fehlgeburten

21. Januar 2021

Patricia Kelly: An ihrem Hochzeitstag denkt sie an ihre vier Fehlgeburten

Bereits seit 20 Jahren ist Patricia Kelly, 51, mit ihrem Mann Denis Sawinkin, 47, verheiratet. Und im Netz oder in Interviews macht die Musikerin immer wieder deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Partner, mit dem sie zwei Söhne hat, ist. An ihrem diesjährigen Hochzeitstag erinnert sich die 51-Jährige aber nicht nur an die glücklichen Tage in ihrer Ehe, sondern auch an die schweren Momente: Sie hatte vier Fehlgeburten und widmet im Netz ihren verstorbenen Babys ein paar rührende Worte.

Zu einem Schnappschuss ihrer Hochzeit richtet Patricia zunächst einige Zeilen an ihren Mann: "Mein Herz, heute vor 20 Jahren haben du und ich vor Gott, unseren Familien, unseren besten Freunden versprochen, bis zum Tod zueinander zu gehören. Was für eine Reise! Was für ein Geschenk! Was für eine unglaubliche Liebe!!" Dann kommt sie auf ihre Kinder zu sprechen: "Mit offenen Armen haben wir Geschenke vom Himmel erhalten wie unsere beiden Wunder Alex und Iggi. Und unsere vier kleinen Engel, die wir loslassen mussten."

Zusammen meisterten Patricia und Denis aber jeden Schicksalsschlag, wie sie in ihrem Post betont: "Wir mussten Krankheiten, Enttäuschungen, Prüfungen, Misserfolge überwinden und Wunden heilen." Während dieses langen und auch steinigen Weges seien sie aber immer von "Schmetterlingen umgeben gewesen, die ihre Herzen verzaubert hätten."

19. Januar 2021

Giovanni Zarrella: Seine Ehe mit Jana Ina wäre fast zerbrochen

Sie sind eines der Traumpaare der deutschen Promi-Szene: Schlagersänger Giovanni, 42, und seine Frau Jana Ina, 44. Die beiden sind bereits seit 2005 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch ihr Glück fiel nicht vom Himmel, sondern sie mussten für ihre Ehe kämpfen. Es gab sogar einen Zeitpunkt, an dem das Paar sich fast getrennt hätte.

Die Zerreißprobe für ihre Beziehung kam ein Jahr nach ihrer Hochzeit. 2006 löste sich Giovannis Band "Bro'Sis" auf, den Sänger plagten daraufhin Zukunftsängste. "Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nur, ich möchte das weitermachen, ich wusste aber nicht wie. [...] Ich war in dieser Zeit 2005-2008 glaube ich oft ein Mann, ein Mensch, der sich selbst nicht mochte", erzählte er nun im "Kölner Treff".

Auch für Jana Ina war es eine schwere Zeit. "Wir haben uns voneinander entfernt. Es waren viele Gefühle, viele Emotionen und viel Verzweiflung im Spiel", erzählte die Moderatorin im Interview mit "Das neue Blatt". Doch die heute 44-Jährige wollte ihre Ehe nicht kampflos aufgeben. Deswegen habe sie damals zu ihrem Mann gesagt: "Wir bleiben zusammen! Wir haben ein kleines Kind, wir sind verheiratet und wir kriegen das hin." Und zum Glück schafften sie es, diese Hürde zusammen zu meistern.

18. Januar 2021

Schlager-Power bei "Let's Dance"

Es wird wieder getanzt! Am 26. Februar um 20:15 Uhr wird das "Let's Dance"-Parkett eröffnet. 14 Promis kämpfen in der 14. Staffel der RTL-Sendung um den Titel "Dancing Star 2021". Nun gab der Sender bekannt, welche Kandidaten sich der Herausforderung stellen, um die Titel-Nachfolge von Lili Paul-Roncalli, 22, anzutreten.

Dieses Jahr sind zahlreiche namhafte Stars aus verschiedensten Branchen dabei. Auch zwei Schlagerstars haben es in die erfolgreiche RTL-Sendung geschafft: Mickie Krause, 50, und Vanessa Neigert, 28.

"Hiermit verkünde ich, dass ich in der 14. Staffel von 'Let’s Dance‘ dabei sein darf! Ich freue mich darauf, endlich tanzen zu lernen! Ich möchte mich schon jetzt bei meiner Tanzpartnerin für meine Talentlosigkeit entschuldigen, hoffe aber auf starke Nerven, Ausdauer und viel Geduld!“, verkündete Mickie Krause am Sonntag auf Instagram.

Auch Vanessa Neigert ist überglücklich. Auf Instagram schrieb die ehemalige DSDS-Kandidatin: "Mein Wunsch ging in Erfüllung". Wie sich die beiden Schlagerstars wohl auf dem Parkett schlagen werden?

