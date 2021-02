Tony Marshall wartet auf Corona-Impfung: "ich hänge noch am Leben!"

Tony Marshall über Corona-Impfung: "Ich will keinen Promi-Bonus"

Die Coronapandemie stellt die Welt vor eine große Herausforderung, viele Risikopatienten sehnen sich nach einer schnellen Impfung gegen das tückische Virus. So auch Schlagersänger Tony Marshall, 82. "Seit Wochen versuche ich, eine Impfung zu bekommen, aber ich habe keine Chance, werde vertröstet. Ich bin schon total verzweifelt", klagt der 82-Jährige gegenüber "Bild". "Ich will keinen Promi-Bonus, sondern das, was mir als über 80-Jähriger und Risiko-Dialyse-Patient zusteht."

Der 82-Jährige kritisiert: "Im Impfzentrum hieß es nur: 'Rufen Sie morgen wieder an!' Ich bin ein treuer Staatsbürger, der sich an alle Corona-Vorgaben hält. Aber es muss auch mal was vom Staat zurückkommen!" Sein dramatischer Appell: "Ich hänge noch am Leben, wie viele andere in meinem Alter auch!"

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.