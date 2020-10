Prinzessin Madeleine sorgte 2019 mit einem Interview im schwedischen Magazin "Mama" für Aufsehen. Die Ausgabe mit ihren Worten ist jetzt für einen Preis nominiert worden.

Preis für Cover-Story mit Prinzessin Madeleine?

Prinzessin Madeleine, 38, gibt selten Interviews und noch seltener gewährt sie dabei Einblicke in ihr Privatleben. Beides tat sie im letzten Herbst, als sie im "Mama"-Magazin über die Herausforderungen als Mutter, das Familienleben mit Chris O'Neill, 46, und das Leben in den USA sprach. Auf dem Cover des Heftes posierte Madeleine mit ihren drei Kindern. Jetzt ist die Ausgabe für den Preis "Tidskriftspriset" in der Kategorie "Zeitschriftentitel des Jahres" nominiert. Die Begründung: "In einer einzigartigen und exklusiven Gelegenheit werden wir in die königliche Welt eingelassen. Hier treffen wir eine entspannte Prinzessin in Jeans, mit einem strahlenden Lächeln".

Der Magazinpreis "Tidskriftspriset" zeichnet Qualitätsarbeit in der Zeitschriftenbranche aus. Der Preis wird im Rahmen einer Verleihung am 12. November vergeben. Die Nominierten und Gewinner werden von einer Reihe von Jury-Gruppen mit erfahrenen Personen aus der Medienbranche ausgewählt.

Verwendete Quelle: svenskdam.se

