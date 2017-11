Das ist der "Sexiest Man Alive" 2017! Und wir so: Wer ... ? 🤔

Was George Clooney, Hugh Jackman, Brad Pitt oder auch Ryan Reynolds gemeinsam haben? Na klar, sie alle waren schon mal "Sexiest Man Alive" und haben damit einen der beliebtesten amerikanischen Wettbewerbe f√ľr sich entschieden. Eine weitere Gemeinsamkeit: Sie sind alle ber√ľhmt, waren in dem Jahr, in dem sie gewannen, mit ihren aktuellen Filmen in aller Munde und haben Millionen von Frauenherzen gebrochen. Kein Wunder also, dass auch die diesj√§hrige Verleihung des Titels mit Spannung erwartet wurde.

Blake ... WER? DAS ist der "Sexiest Man Alive" 2017

Beim diesj√§hrigen Titel-Tr√§ger mussten wir direkt zweimal auf seine bisherige Karriere blicken. Im Gegensatz zu seinen Vorg√§ngern war uns der Name allein n√§mlich leider zun√§chst kein Begriff. Es sei verraten: Er ist Country-S√§nger, Juror der amerikanischen Version von "The Voice", Gewinner von mehreren "Country Music Awards" und drei "People's Choice Awards" und er ist in Amerika ein wahrer Publikums-Liebling mit Millionen von Fans. Seine Bekanntheit ausbauen konnte er im Jahre 2015, als bekannt wurde, dass er der neue Mann an der Seite von Gwen Stefani ist - bis heute √ľbrigens. Fans der 48-j√§hrigen S√§ngerin haben es an diesem Punkt sicherlich schon erraten ...

"Sexiest Man Alive" ist der Country-Sänger Blake Shelton!

Blake Shelton selbst gibt sich √ľberrascht. Und auch wir haben uns etwas ... gewundert, dass es erstmals ein vergleichsweise unbekannter amerikanischer Promi mit kleinem B√§uchlein und leichtem Doppelkinn aufs Cover geschafft hat. "People" selbst begr√ľndete die Entscheidung √ľbrigens nicht mit k√∂rperlichen Proportionen, sondern mit Blake Sheltons sympathischer Art, die ankommt. "Sexy zu sein beschr√§nkt sich nicht nur auf die Optik", so die Jury.

Wir finden: Das stimmt!

Was meint ihr?