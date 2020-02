Sila Sahin: Irrer After-Baby-Body – 12 Kilo in zwei Monaten runter!

Huch, was ist denn mit Sila Sahins After-Baby-Body passiert? Im letzten Sommer hatte die beliebte Schauspielerin ihr zweites Baby bekommen und sich danach noch stolz mit Babypfunden gezeigt. Dass sich ihre Figur nach zwei Geburten innerhalb kürzester Zeit verändert hat, hatte sie anscheinend nie gestört.

Im Gegenteil: Zeitweise witzelte Sila sogar noch selbstbewusst, dass sie ja vielleicht eine neue Karriere als Curvy-Model anstreben könnte. Doch nun trat sie in Berlin mit völlig verändertem Aussehen vor die Kameras.

Am Rande der Berlinale verriet die Schauspielerin am RTL-Mikrofon, dass sie in den letzten zwei Monaten satte zwölf Kilo verloren hat. Verschwunden sind die Schwangerschafts-Pfunde – und Sila ist plötzlich viel schmaler. Wie ist das denn passiert?

Im Interview verrät die 34-Jährige, was hinter dem Gewichtverlusts steckt. So habe sie mit Hilfe von WW und einem gesunden Lebensstil abgenommen. Sport habe vor allem zu Hause stattgefunden – denn die Mama von zwei Kids flitze immer wieder durchs Mehr-Etagen-Haus der Familie in England.

Im TV sehen wir Sila übrigens demnächst als „Gossip-Queen“ und „Empfangschefin“ Samira Akgün in der RTL-Serie "Nachtschwestern". Die Ausstrahlung der neuen Folge der zweiten Staffel sind für dieses Jahr geplant.

Wer ist Sila Sahin? Daten & Fakten

Die Schauspielerin Sila Sahin kam 3. Dezember 1985 in Berlin-Spandau zu Welt.

Von 2009 bis 2014 spielte Sila in der beliebten Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle der "Ayla Özgül".

2011 ließ sie sich als erste türkischstämmige Deutsche für den Playboy fotografieren. Die Fotos gingen um die Welt.

Seit 2016 ist sie mit Samuel Radlinger verheiratet.

Das Paar hat zwei Kinder: Sohn Elija kam im Juli 2018 zur Welt, Sohn Noah im Juli 2019.

verwendete Quellen: rtl.de