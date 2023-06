Silvio Berlusconi (†) Der Politiker ist gestorben

Im Alter von 86 Jahren ist der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gestorben. Das berichten italienische Medien.

Silvio Berlusconi hat die italienische Politik geprägt wie kaum ein anderer – und dabei für etliche landesweite Skandale gesorgt. Nun ist der ehemalige Ministerpräsident im Alter von 86 Jahren im Krankenhaus "San Raffaele" in Mailand gestorben, wie italienische Medien am Montagvormittag, 12. Juni 2023, übereinstimmend berichten. Laut der Zeitung "Corriere della Sera" waren sein Bruder Paolo, seine Kinder sowie seine Lebensgefährtin Marta Fascina, 33, an seiner Seite.

Erst am Freitagnachmittag, 9. Juni, wurde bekannt, dass sich Berlusconi in der mailändischen Klinik befinde, um seine chronische Leukämie zu behandeln. Das sei "normale medizinische Praxis", hieß es da noch, es bestünde kein Grund zur Besorgnis. Anfang April kam der einstige Politiker wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus, bei seinem Aufenthalt wurde er auch wegen seiner chronischen Leukämie behandelt. 45 Tage musste er insgesamt in der Klinik verbringen, zwei Wochen davon lag er auf der Intensivstation.

Silvio Berlusconi hinterlässt fünf Kinder und mehrere Enkelkinder sowie seine Partnerin Marta Fascina, die er im März vergangenen Jahres "symbolisch" geheiratet hat.

