Erst vor kurzem hat Simone Mecky-Ballack die Trennung von Ehemann Andreas offiziell bestätigt hat. Nun teilt sie: Sie hat einen neuen Mann in ihrem Leben.

Nachdem Simone Mecky-Ballack am 19. Juli 2023 gegenüber "Bild" bestätigte, dass die Ehe mit Andreas Mecky am Ende ist und sich das Paar scheiden lassen wird, macht die 47-Jährige nur wenige Tage später ihre neue Liebe offiziell. Heiko Grote ist der Glückliche, der Simones Herz "vor vier Wochen" erobern konnte – und das darf ruhig jeder sehen. Nach einem ersten Pärchenfoto am Montag, 31. Juli, veröffentlicht "Bunte" nun das erste große Interview von Simone Mecky-Ballack und Heiko Grote.

Simone Mecky-Ballack möchte, dass sich nun die Kinder kennenlernen

"Wir sind frisch verliebt und glücklich", eröffnet Simone Mecky-Ballack dem Magazin. Trotzdem betont sie: "Heiko und ich gehen unsere Beziehung jetzt Schritt für Schritt an und als Nächstes werden sich erst mal unsere Kinder gegenseitig kennenlernen." Ihre Beziehung ist seit der Bekanntgabe ein großes Thema in den Boulevardmedien – ein zu großes? "Es ist schade, dass jetzt so viel Druck von außen kommt. So was kannte ich bisher nicht. Denn ich bin noch verheiratet und Simone auch. Auch aus Respekt vor meiner Frau (mit der Grote laut eigenen Aussagen seit drei Jahren in Trennung lebt, Anm. d. Red.) und Simones Mann und unseren Kindern hätte ich mir das Bekanntwerden unserer Beziehung anders gewünscht", gesteht Heiko Grote ehrlich.

Heiko Grote wird Vater von Zwillingen – mit seiner Ex

Schließlich machten kurz nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt Gerüchte die Runde, dass Grotes Ex-Freundin, von der er seit März getrennt ist, schwanger von ihm sei. Spekulationen, die der CEO der Dachgesellschaft Gorgeous Smiling Hotels GmbH anfangs unkommentiert ließ. Seine Liebste wird gegenüber "Bunte" nun deutlicher: "Er bekommt Zwillinge mit seiner Ex. Ist doch nicht schlimm. Das sehe ich wie Franz Beckenbauer damals: 'Der Herrgott freut sich über jedes Kind'. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich habe Heiko jetzt kennengelernt nach allem, was er vorher hatte." Ihre Liebe lassen sie sich offenbar auch von bösen Zungen nicht schlechtreden.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: bunte.de, bild.de