Promi-News des Tages im Brigitte-Ticker

21. Januar 2021

Simone Thomalla: Ihr Beziehungsgeheimnis steht in den Sternen

Simone Thomalla, 55, und Silvio Heinevetter, 36, sind seit über zehn Jahren ein Paar. Die Schauspielerin und der Profihandballer sind auch ohne Ehe glücklich. "Das Papier bringt uns noch nicht mal Steuervorteile, geschweige denn eine Garantie für ewige Liebe", so Thomalla gegenüber GALA. Ist das ihr Liebesgeheimnis?

Was das angeht, hat die Schauspielerin noch ein ganz anderes Rezept in phetto. Demnach glaubt sie, ihre Liebe steht in den Sternen. "Ich bin Widder, habe folglich Hörner. Silvio ist Waage. Er flippt nur auf dem Spielfeld aus, sonst ist er im besten Sinne ausgeglichen. Er erdet mich. Der perfekte Ausgleich zu mir", verriet die 55-Jährige gegenüber "Bunte".

Der Star aus "Frühling" gibt zu: "Er (Silvio) hat es nicht leicht mit mir. Ich bin ein schwieriger Mensch, kann unbequem sein. Meine Stimmungsschwankungen können an einem Tag extrem sein," so die Mutter von Sophia Thomalla, 31. Ganz anders Silvio. Der ist vom Sternzeichen Waage – und immer auf der Suche nach der perfekten Balance.

20. Januar 2021

Ashley James: Zwei Stunden nach der Geburt posiert sie in Unterwäsche

Ein Bild mit einer wichtigen Botschaft! Model Ashley James, 33, ist Anfang Januar zum ersten Mal Mutter geworden. Die Beauty, die durch die Reailty-Doku "Made in Chelsea“ bekannt wurde, verspürt jedoch keinen Grund, wieder direkt ihre alte Figur zurückzubekommen – im Gegenteil: Zwei Stunden nach der Geburt posiert sie für ein Selfie in Unterwäsche und feiert, wie ihr Körper aktuell aussieht.

Auf Instagram veröffentlicht Ashley einige Bilder, die sie nach der Geburt zeigen. Unter anderem zeigt sie im Still-BH und in einer Einweg-Unterhose ganz offen ihren Bauch, der sich noch nicht zurückgebildet hat. Dazu schreibt sie: "Schwangerschaft und Geburt haben mir eine ganz neue Wertschätzung für meinen Körper gegeben, und ich merke, wie ich mich jeden Tag über all die kleinen Veränderungen wundere." Sie habe das Gefühl, dass Frauen gelernt hätten, die Schwangerschaft und die Geburt zu fürchten, oder wie der Körper danach aussehe – dabei sei es die befreiendste Erfahrung, die sie je gemacht hätte.

Weiter erklärt sie, was sie an ihrem neuem Körper schätzt: "Ich finde es toll, dass mein Bauch ein wenig wabbelig ist, da er der perfekte Ort ist, an dem sich der kleine Körper des Babys ausruhen kann, um nach dem Füttern ein Nickerchen zu machen. Er liebt es. Ich liebe es auch, dass mein Körper für das verwendet wird, was die Natur beabsichtigt hat."

19. Januar 2021

Seltener Anblick: Cathy Hummels teilt ein Selfie mit Mann Mats

Endlich sieht man das Paar mal wieder zusammen! Cathy, 32, und Mats Hummels, 32, halten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Pärchenbilder findet man kam auf ihren Social-Media-Accounts. Wenn es aber doch mal dazu kommt, freut das ihre Fans umso mehr – so wie jetzt: Cathy teilte auf Instagram unerwartet ein Foto mit ihrem Mann Mats.

Mit zerzausten Haaren und ungeschminkt strahlt Cathy in die Kamera, während Mats neben ihr liegt und (mit Brille auf dem Gesicht) ebenfalls lächelt. Zu der natürlichen Aufnahme schrieb die 32-Jährige: "Good morning - start your day right! Kein perfektes Foto, aber das letzte selfie [sic] ist auch schon lange her. Wahrscheinlich grinse ich deshalb so." Ihre Begeisterung teilten über 15.000 User, die auf den Herz-Button drückten.

Cathys Freude über den Schnappschuss ist mehr als verständlich, schließlich musste sie lange auf ihre bessere Hälfte verzichten. Erst war die Designerin und Autorin beruflich in Dubai unterwegs. Zurück in Deutschland musste sie sich anschließend in München in Quarantäne begeben. Erst danach durfte sie zu Mats nach Dortmund, der in der Rheinmetropole für den BVB auf dem Spielfeld steht.

18. Januar 2021

Charlotte Würdig: Mit diesem cleveren Trick meistert sie Homeschooling

Charlotte Würdig, 42, gibt Tipps für verzweifelte Eltern! Der landesweite Lockdown zur Eindämmung der Coronapandemie ist auch eine Geduldsprobe für Promis. Vor allem, wenn man wie Charlotte Würdig zwei Kinder zuhause hat (4 und 7), weil viele Kitas und Schulen geschlossen sind. Doch die 42-Jährige hat sich einige Tricks überlegt, wie sie das Homeschooling meistert.

Zum einen gibt es eine neue Struktur in ihrem Haushalt, die die Küche betrifft. "Da hängt ein Zettel bei uns in der Küche: Das sind die Öffnungszeiten. Von 8.30 bis 9 Uhr – dann ist die Küche zu. Dann gibt es noch einmal eine Öffnungszeit von 13 bis 15 Uhr. Da machen wir Mittag und so weiter und so fort. Und dann gibt es Abendbrot. Und in der Zwischenzeit hat gar niemand in der Küche was zu suchen, geschweige denn sich was zu wünschen", erklärt sie im Interview mit RTL.

Darüber hinaus macht sich die Zweifach-Mutter keinen Druck, perfekt zu sein. "Dann gibt es einfach ein paar Aufgaben, jetzt nicht unbedingt auf die Schule bezogen, aber generell, die werden dann heute halt nicht mehr erledigt. Dann ist das halt so", führt Charlotte weiter aus.

