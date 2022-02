Sonya Kraus geht offen mit der Erkrankung um: "So eine Diagnose rückt einem den Kopf zurecht, du begreifst, was wirklich wichtig ist im Leben."

Sonya Kraus hatte Glück im Unglück: Ihr Brustkrebs-Tumor wurde früh genug entdeckt, um effektiv behandelt zu werden. Nun möchte sie andere Frauen ermutigen, öfter zur Vorsorge zu gehen.

Die Botschaft ist eindeutig: "Ich will, dass Frauen zur Vorsorge gehen! Dieser Arzt hat mir mein Leben gerettet": Moderatorin Sonya Kraus erzählt in dem TV-Format "Showtime of my Life" ihre eigene Erkrankungsgeschichte ganz offen. Nur einen Tag nach ihrer Zusage für die VOX-Show erfährt die 48-Jährige, dass sie selbst einen aggressiven Tumor in der Brust hat. Inzwischen hat sie sich beide Brüste operativ entfernen lassen und macht eine Chemotherapie, die sie glücklicherweise gut verträgt. Umso entscheidender ist es, mehr Menschen für eine wichtige Nachricht zu sensibilisieren: "Brustkrebs ist eben heilbar!" . Mit ihrem Statement möchte sie vor allem anderen Frauen die Ängste vor der Diagnose nehmen und sie zur Vorsorge ermutigen.

Sonya Kraus: "Routine-Vorsorgeuntersuchung hat mir das Leben gerettet."

Ausziehen für einen guten Zweck: Zusammen mit sieben weiteren Prominenten tritt Moderatorin Sonya Kraus in dem Format "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" an, um deutlich zu machen: Geht zur Vorsorge, denn rechtzeitige Früherkennung rettet Leben! Sie selbst ist das beste Beispiel dafür, wie wichtig häufige Kontrolluntersuchungen sind: Im September 2021 bekam sie aus heiterem Himmel die Diagnose Brustkrebs; seitdem kämpft die Moderatorin gegen die Krankheit. Ihr Tumor ist zwar aggressiv, wurde aber zum Glück früh genug entdeckt, weil Sonya Kraus regelmäßig zur Vorsorge geht.

Klare Worte gegen verbreitete Ängste

Dabei schreckt die Moderatorin auch nicht davor zurück, die Dinge sehr direkt anzusprechen: "Wenn da nur eine erkannt wird, der es so geht wie mir: Wo das Scheiß-Ding noch so miniklein ist, dann stehen die Chancen gut". Nicht nur "Showtime of my Life"-Gastgeber Guido Maria Kretschmer ist sehr beeindruckt von Sonyas Offenheit und ihrem unerschrockenem Umgang mit der Krankheit, wie oben im Video deutlich wird.

Das Format "Showtime of my Life", lief auf VOX am Dienstag, dem 22. Februar.

Quelle: RTL