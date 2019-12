Sophia Thiel: Diese Worte rühren uns zu Tränen

Sophia Thiel wurde innerhalb kurzer Zeit zu einer der größten Fitness-Bloggerinnen Deutschlands. Dann verabschiedete sie sich Ende Mai überraschend mit einem Video von ihren Fans – und verschwand aus der Öffentlichkeit. Sie wollte sich eine Auszeit nehmen. Doch ihre Fans versetzte der Rückzug vor allem in Sorge.

Jetzt gab es zum ersten Mal Neuigkeiten: Sophia Thiel soll in einem Fitnessstudio in Spanien gesichtet worden sein. Dort soll sie gemeinsam mit ihrer Schwester trainiert haben, wie ein Beobachter berichtete. Die Fitness-Influencerin selbst schweigt bisher weiterhin. Doch auf ihren Kanälen in den sozialen Medien sind jetzt emotionale Worte zu lesen:

Sophia Thiel: Rührende Worte zu Weihnachten

Hallo Sophia, ich habe gerade dein Beitrag gesehen. Danke das du so ehrlich bist, ich weiß wie hart der Stretch zwischen Alltag, Beruf und Training ist. Du hast es erfasst wie wichtig, es ist immer sich selbst zu bleiben und sich nicht zu verlieren. Ich wünsche dir auf dem Weg alles Gute.*

(*Originalzitat einer Followerin)

Viele Fans richten sich nach den neuen Informationen und einem Fernsehbeitrag wieder an Sophia Thiel. Sie möchten ihr für die Feiertage etwas mitgeben. Auf Facebook sprechen ihr die Menschen Mut zu, auch auf Instagram tauchen zahlreiche neue Kommentare auf. Unter ihrem letzten Beitrag, der mittlerweile bereits über ein halbes Jahr her ist, melden sich immer noch regelmäßig Fans zu Wort. Sie wollen Sophia Thiel wissen lassen, dass sie an sie denken, selbst wenn diese sich nicht mehr meldet. Ihr Schweigen akzeptieren sie und sprechen trotzdem zu ihr – in der Hoffnung, dass sie die Kommentare zumindest still mitliest.

"Liebe Sophia Thiel, ich finde dich hübsch so wie du bist. Du bist eine starke Frau. Ich hoffe dir geht es bald besser. Deine Tipps und Tricks haben mir sehr geholfen. Danke für all deine hilfe die du uns allen gibst. Pass auf dich auf", schreibt ein Fan und nimmt auf die Gerüchte Bezug, Sophia Thiel hätte sich aufgrund von Gewichtsproblemen zurückgezogen. "Ich hoffe, dass es Dir gut geht und Du auf dein Herz hörst. (...) Ich bin eine von Tausenden die dir hier eine Nachricht hinterlässt, aber ich musste es trotzdem tun. ich wünsche Dir eine schöne Vorweihnachtszeit🎄🤗uuund Kopf hoch👌💕", reiht ein weiterer Fan sich ein. Die starken Worte der Menschen rühren zu Tränen und zeigen, dass eine Menge Menschen hinter Sophia Thiel stehen.

Ob in Spanien, Deutschland oder irgendwo auf der Welt: Sophia Thiel weiß, dass ihre Fans in Gedanken noch immer bei ihr sind.